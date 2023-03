Rania di Giordania in Arabia Saudita, la regina rilancia la moda araba

Rania di Giordania si trova in visita in Arabia Saudita, Paese che presto avrà un legame particolare con la Giordania, considerando che il principe Hussein, erede al trono, sposerà una donna saudita, Rajwa al Saif. “Felice di essere in Arabia Saudita durante il mese sacro del Ramadan e grata a Sua Altezza Reale la Principessa Adelah bint Abdullah bin Abdulaziz Al Saud per avermi ospitato e avermi mostrato il grande talento in mostra alla mostra Bisat Al Reeh”, ha scritto la regina via social. “Inoltre, sono immensamente colpita dalla prima Biennale di arti islamiche ospitata dal Regno, una bellissima celebrazione dell’eredità dell’arte islamica”, ha aggiunto.

Per l’occasione Rania ha sfoggiato un abito del brand Funtazza Designs, azienda giordana. Un chiaro omaggio alla sua Giordania, anche quando la regina si trova all’estero. La moglie di Re Abdallah II ha sempre amato indossare capi della tradizione araba, sebbene si sia spesso affidata a case di moda occidentali. Recentemente sta puntando molto su outfit che omaggiano la tradizione fashion mediorientale. Principalmente capi lunghi, con soprabiti dai colori sgargianti e dallo stile etnico.

Le nozze di Hussein a giugno

Lo scorso gennaio la Corte reale di Giordania ha annunciato il matrimonio del principe della corona Al Hussein bin Abdallah II con Rajwa Khalid Alseif il primo giugno di quest’anno. Lo aveva riferito l’agenzia Petra secondo cui la Corte aveva porto la “sue più sincere congratulazioni alle loro Maestà re Abdallah II e alla regina Rania Al Abdallah”. Il fidanzamento ufficiale tra il principe ereditario Al Hussein e la cittadina saudita Rajwa Khalid Alseif era avvenuto lo scorso agosto a Riad nella casa del padre della futura sposa.

Le recenti nozze di Iman

Iman bint Abdullah, secondogenita di Rania e di re Abdullah II di Giordania, questo mese, per l’esattezza domenica 12 marzo, è convolata a nozze con il fidanzato Jameel Alexander Thermiotis in una cerimonia sontuosa ed elegante. Merito anche dell’abito bianco scelto dalla neosposa, un elegante vestito in Dior.