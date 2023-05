Rania di Giordania sulla fidanzata del figlio: “La risposta alle mie preghiere”

Lunedì sera, la regina Rania di Giordania ha organizzato una cena in onore delle imminenti nozze del figlio maggiore Hussein con Rajwa Alseif. Il matrimonio avrà luogo il prossimo 1° giugno. Rania ha elogiato Rajwa nel suo discorso di benvenuto, descrivendo la nuora come “la futura sposa più dolce e bella”, a lei cara quanto le sue figlie, la principessa Iman e la principessa Salma.

Gli auguri di Rania a Rajwa e Hussein

“Non dimenticherò mai quanto eravamo felici io e Sua Maestà quando Al Hussein ci disse che voleva sposare Rajwa. Lei è la risposta perfetta a tutte le mie preghiere per lui“, ha detto Rania, augurando alla giovane coppia un futuro radioso. “Che voi possiate essere sempre fonte di felicità e sostegno l’uno per l’altro”, ha detto. “Noi e Al Hussein ci prenderemo la massima cura di Rajwa. Questo è il suo paese, e lei è in mezzo alla sua famiglia e alla sua gente”.

Rania di Giordania ha aggiunto: “Come madri, l’unica cosa che vogliamo veramente è assicurarci che i nostri figli siano felici. Spesso ci chiediamo se abbiamo fatto del nostro meglio per crescere i nostri figli. Durante gli ultimi giorni di Sua Maestà il defunto re Hussein, prima della sua morte, gli ho promesso che avrei allevato Hussein (il nipote, ndr) nel modo in cui voleva che fosse cresciuto”.

La tradizione dell’henné party

Arab Weekly riporta che negli ultimi anni in Giordania la tradizione dell’henné party prematrimoniale si è evoluta. Quella che era una “triste occasione in cui la sposa si preparava a lasciare la sua casa di famiglia” è stata reinventata come una festa simile a una doccia, ha detto all’outlet l’artista giordano dell’henné Naqa ‘Gharaibeh. “Preghiamo che Dio ci conceda le Sue benedizioni. Grato alla mia cara famiglia giordana per il loro sincero sostegno e i gentili auguri”, ha scritto Hussein a commento della foto in cui lui e Rajwa posano vicini, con l’anello di diamanti di fidanzamento di lei in mostra. (Fonte: People).