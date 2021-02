Rania di Giordania sdogana la moda georgiana con uno splendido abito firmato dal brand Liya, fondato da Liya Goglidze.

La moglie di re Abd Allah II è stata ospite di un collegamento con il Forum economico virtuale di Warwick e successivamente ha fatto un’intervista con Becky Anderson per la CNN.

Il modello scelto per questa occasione dalla regina era blu, lunghezza midi, con maniche a sbuffo e cintura in vita.

Il marchio ha un chiaro mantra: “Una forte convinzione nell’individualità e l’amore per la propria presenza individuale è la forza trainante dietro LIYA”.

Il design di Goglidze fonde funzionalità che le donne cercano nell’abbigliamento quotidiano, con un tocco femminile contemporaneo.

Per quanto riguarda la nascita del brand, LIYA è nato da un marchio di abbigliamento per bambini Goglidze fondato nel 2014 e chiamato InkyGold.

“Era un’area molto interessante in cui lavorare, molto diversa dall’abbigliamento femminile e assolutamente impegnativa in molti modi”, dice Goglidze a Emirates Woman, citata da Newroyals.

“Abbiamo ricevuto molte richieste per sviluppare gli stessi stili per madri, look madre-figlia e da lì tutto si è evoluto ulteriormente: lo sviluppo dell’abbigliamento femminile è stato una continuazione naturale”.

Il punto di vista di Rania di Giordania sulla crisi da Covid-19.

La regina Rania ha affrontato le problematiche che favoriscono le crescenti disuguaglianze dovute alla crisi sanitaria del coronavirus.

“Siamo tutti nella lotta contro la pandemia, non tra noi”, ha dichiarato senza mezzi termini la Regina.

Dopo il suo discorso al Warwick Virtual Economic Forum e la successiva intervista con Becky Anderson per la CNN, Rania dalla Giordania ha visitato la Al Hussein Soial Foundation con suo marito, il re Abdala II.