Rajwa Al-Saif, le foto inedite della futura regina di Giordania

Rajwa Al-Saif si prepara alle nozze del prossimo primo giugno con Hussein, erede al trono di Giordania. Mentre proseguono i festeggiamenti che precedono le nozze imminenti, l’ultimo nelle scorse ore, come documentato dalla sovrana Rania, Vogue Arabia ha diffuso alcune foto inedite di Rajwa.

È stato nell’agosto del 2022 che il mondo ha visto per la prima volta la 28enne Rajwa Khaled Bin Musaed Bin Saif Bin Abdulaziz Al Saif, nata a Riyad nel 1994, che con il suo fascino e la sua eleganza ha già conquistato i fashion addicted. Laureata al College of Architecture della Syracuse University, Al-Saif ha fatto il suo debutto come futura regina di Giordania la scorsa estate. Sembra che sia stato proprio a casa dei genitori di lei, Khalid bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz al Saif e Azza bint Nayef Abdulaziz Ahmed al Sudairi, che Hussein di Giordania, come tradizione comanda, abbia chiesto la mano dell’amata.

La coppia ha annunciato il fidanzamento con una serie di ritratti, ma le nuove immagini sono ancora più belle. In una la fidanzata di Hussein appare in posa accanto a un cavallo. In un’altra è al fianco del futuro marito. Scatti che non hanno nulla da invidiare ad altre foto di reali in occasione del loro fidanzamento, da William e Kate a Harry e Meghan.

I primi nomi dei reali invitati alle nozze di Rajwa e Hussein

Tra i primi a confermare la loro presenza alle nozze, ci sono i membri delle famiglie reali scandinave. Poi il principe ereditario di Norvegia, Haakon Magnus, senza la moglie Mette-Marit. Arriveranno in coppia i principi ereditari di Danimarca, Frederik insieme alla consorte Mary. A rappresentare la Svezia, ci sarà la principessa Victoria. Dopo aver partecipato all’incoronazione di Carlo III al fianco del padre Carl Gustav, questa volta ad accompagnarla ci sarà il marito Daniel Westling. Dal Giappone, invece, giungeranno la principessa Hisako Takamado e la maggiore delle tre figlie, la principessa Tsuguko.