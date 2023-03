Rajwa Al Saif fa le prove da regina al fianco di Rania, la sua futura suocera. In occasione dell’addio al nubilato della principessa Iman, che nel weekend convolerà a nozze con il fidanzato Jameel Alexander Thermiotis, Rania è apparsa al fianco della donna che sposerà il figlio Hussein, erede al trono. In un video pubblicato dalla regina sui canali social, al suo fianco cammina proprio Rajwa, donna estremamente elegante, che sembra avere molto in comune con lei. Se sul futuro genero di Rania le informazioni sono stringatissime, della elegantissima nuora in fieri, presentata al pubblico per la prima volta con l’annuncio del fidanzamento, si conosce qualche dettaglio in più.

Chi è Rajwa Al Saif

Rajwa è nata a Riyad il 28 aprile 1994 (ha esattamente 3 mesi più del fidanzato, nato il 28 luglio 1994). La sua è una delle più importanti e ricche famiglie dell’Arabia Saudita. Sembra che sia stato proprio acasa dei genitori di lei, Khalid bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz al Saif e Azza bint Nayef Abdulaziz Ahmed al Sudairi, che Hussein di Giordania, come tradizione comanda, abbia chiesto la mano dell’amata.

La famiglia di Rajwa non è reale, ma la futura sposa di Hussein discende da una dinastia di sceicchi. Le origini degli al Saif sono nel clan Subai, che ha regnato sulla città di Al-Attar fino alla fine del XIX secolo. Tramite sua madre, la ventottenne è legata alla famiglia reale saudita: sua mamma infatti fa parte, proprio come l’attuale re Salman, al clan al Sudairi.

Rajwa è laureata in architettura alla Syracuse University di New York. Ha tre fratelli (oltre a lei ci sono Faisal, Nayef e Dana). La sua è una famiglia ricchissima. Suo padre, ingegnere civile formatosi all’Università americana di Beirut, è proprietario del conglomerato di imprese El Seif Group, uno dei più potenti del Paese nel settore delle costruzioni e degli investimenti.