Priyanka Chopra bacchetta Anna Wintour: “Al Met Gala neanche il pane”

Priyanka Chopra ha qualcosa da ridire sulla cena dell’ultimo Met Gala , evento annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, quest’anno dedicato al defunto stilista Karl Lagerfeld. “Non c’era il pane per la cena — ha raccontato l’attrice a Good Morning America — ed ero davvero affamata. Forse avrò avuto delle aspettative irrealistiche, ma un panino sarebbe stato sufficiente”. Parole che non passeranno inosservate alla curatrice del Met, niente meno che Anna Wintour , la titanica direttrice di Vogue.

Quest’anno il sofisticato menu prevedeva: “zuppa fredda di piselli primavera con verdure, crème fraîche al limone e neve di tartufo seguita da salmone Ora King con verdure à la nage. Il tutto servito su porcellana vintage”. Piatti ricercati e raffinati, che tuttavia non hanno sfamato l’attrice indiana e il suo consorte, il cantante Nick Jonas. Per via della fame sopraggiunta a fine evento, una volta lasciato il Met Gala, la coppia ha optato per una scelta meno elegante, ma senza dubbio più saziante. “Mio marito ha ordinato una pizza prima che arrivassimo in hotel, quindi alla fine eravamo a posto. E con questo dico addio al mio invito per il prossimo anno. Se non mi vedrete al Met, sapete perché”, ha ironizzato Chopra. Chissà che Wintour non esaudisca questo suo desiderio il prossimo anno, eliminando l’invito ai due.

Priyanka Chopra e la sua lotta contro la depressione

Nelle scorse settimana l’attrice ha parlato della sua lotta contro la depressione, seguita a un intervento estetico finito male, che l’ha tagliata fuori per un periodo dal mondo del cinema. Nel suo libro di memorie del 2021 “Unfinished”, la star ha ricordato di aver pensato che la sua decimata autostima non si sarebbe mai “ripresa dal colpo”. Ma poi le cose sono andate diversamente e attraverso un nuovo intervento, ha sistemato il suo problema. L’attrice ha detto di essere stata incoraggiata a sottoporsi a più procedure cosmetiche dagli addetti al settore durante la sua carriera.