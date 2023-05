La principessa Beatrice ha spiegato che lei e il figliastro Christopher Woolf condividono l’amore per la lettura. Lo ha svelato in occasione dell’Oscar’s Book Prize, premio assegnato ogni anno a un libro dedicato ai bambini in età prescolare. “Il premio occupa un posto molto speciale nel mio cuore”, ha fatto sapere la principessa alla rivista Hello!. “Il mio figliastro ora ha sette anni e non vedo l’ora di ricevere i libri e di leggerli insieme. Crescendo in un mondo circondato da libri, possiamo dare per scontato che non tutti siano così fortunati”.

Beatrice è la mecenate di questo premio annuale, che “è stato istituito da James Ashton e Viveka Alvestrand per celebrare storie magiche e incoraggiare i genitori a prendersi del tempo per condividere libri con i loro figli piccoli”. “Dobbiamo ricordare che in un mondo di schermi e intelligenza artificiale, sono i momenti di comunità, anche tra genitori e figli, che dobbiamo mantenere vivi”. “The Boy With Flowers In His Hair”, dell’autore e illustratore Jarvis, descritto come “una bellissima storia sull’amicizia e sull’essere lì per qualcuno quando è più vulnerabile”, ha vinto il primo premio.

Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi, una coppia solida

La principessa Beatrice è anche mamma della sua prima figlia di 1 anno, Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, nata dalla relazione con il marito, magnate nel campo immobiliare, Edoardo Mapelli Mozzi. Quest’ultimo, 39 anni, ha avuto il primo figlio, Wolfie, con l’ex fidanzata Dara Huang. Un’amica della principessa ha detto a People nel 2019 che “ha abbracciato il bambino come parte della sua vita sin dall’inizio”. La coppia è convolata a nozze con una cerimonia molto riservata nel luglio 2020, alla quale ha partecipato la nonna della principessa Beatrice, la defunta regina Elisabetta e circa 20 amici intimi e familiari. All’epoca eravamo ancora in fase pandemica e un matrimonio numeroso sarebbe stato impossibile. Fonte: People.