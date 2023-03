Il Principe Harry a Londra per la causa contro Associated Newspapers

Il Principe Harry è atterrato a Londra per recarsi all’Alta Corte, dove è in corso una causa legale in cui lui e altre celebrities come Elton John, Elizabeth Hurley e l’ex moglie di Jude Law, Sadie Frost, hanno citato in giudizio Associated Newspapers Ltd (ANL), editore del Daily Mail and Mail on Sunday, accusati di raccolta illegale di informazioni.

È la prima volta che il principe Harry sbarca nel Regno Unito dal funerale di sua nonna, la regina Elisabetta. Harry ha voluto essere presente in aula, per mostrare il suo sostegno al caso. Sia re Carlo, sia il fratello, il principe William, sono stati informati del suo arrivo nel Regno Unito. Tuttavia, è pressoché certo che non li incontri perché William è in vacanza e Re Carlo III è in visita in Germania.

I ricorrenti hanno affermato nella loro causa che le pratiche illecite includevano il posizionamento di dispositivi di ascolto nelle loro auto e nelle loro case da parte di investigatori privati, la registrazione surrettizia di telefonate private, il furto d’identità per ottenere informazioni mediche da ospedali e strutture di cura e la manipolazione illecita nell’accesso a conti bancari, storie di credito e altre transazioni finanziarie.

Da parte loro i giornali associati negano le accuse, definendole “diffamazioni assurde”. La causa è solo uno dei numerosi casi in cui il Duca di Sussex è coinvolto contro gruppi di giornali britannici. Harry sta anche intraprendendo una causa separata per diffamazione contro i giornali associati incentrata su un articolo di Mail on Sunday sulla battaglia legale del reale con il governo britannico per la sua protezione della polizia nel paese.

I Sussexes non hanno ancora reso noto se parteciperanno all’incoronazione di Carlo III il prossimo maggio. Questo potrebbe anche dipendere da una questione di sicurezza. Potrebbero farlo sapere all’ultimo, così come è accaduto per l’arrivo oggi a Londra del principe. Fonte: People.