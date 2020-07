Secondo quanto riferito, il principe Harry e Meghan Markle si trovano nella casa di Tyler Perry. In occasione della cerimonia di apertura della 23esima Conferenza internazione sull’AIDS, il principe Harry ha condiviso un video messaggio dalla casa a Los Angeles in cui sta vivendo insieme a Meghan Markle.

Il video, registrato all’aperto, mostra uno scorcio della vista fuori dalla loro casa. Si dice che il Duca e la Duchessa del Sussex si trovino nella dimora di Tyler Perry, in attesa di trovare una propria residenza in città.

Il principe Harry ha co-fondato l’associazione benefica Sentebale, che aiuta i bambini colpiti dall’HIV in Lesotho e Botswana, e nel video messaggio ha parlato in modo appassionato del concetto di resilienza.

“Il tema di quest’anno è la resilienza, qualcosa che tutti noi in tutto il mondo ne abbiamo capito la necessità, in particolare negli ultimi mesi”, ha affermato.

“E molti hanno dovuto scavare in profondità per scoprire che la resilienza è stata un’esperienza stimolante. Ma per le persone colpite dall’HIV e dall’AIDS, gli esempi di resilienza dentro loro stessi e all’interno della comunità vengono promossi da decenni”.

“Alla Sentebale tocchiamo con mano la resilienza dei giovani ogni giorno, che mo ha ispirato fin da quando ho fondato l’organizzazione no profit con il principe Seeiso di Lesotho nel 2006”.

“Come vedi, questi giovani sono disposti a denunciare l’ingiustizia, essere modelli di comportamento per i loro coetanei, sostenere la prevenzione dell’HIV e sfidare i sistemi di limitazione nella speranza di un ambiente più inclusivo per tutti”.

L’impegno del principe Harry e di Meghan Markle con il Black Lives Matter

Da quando è arrivato a Los Angeles, il principe Harry e Meghan Markle hanno sostenuto varie organizzazioni benefiche locali.

Si sono anche impegnati nella consegna a domicilio di prodotti alimentari per chi era in difficoltà a Los Angeles.

Si sono anche uniti ai giovani leader e attivisti di colore per discutere della pari giustizia in risposta al movimento Black Lives Matter.

“Non possiamo negare o ignorare il fatto che tutti noi siamo stati educati a vedere il mondo in modo diverso”, ha detto il principe Harry durante la video chiamata.

“Tuttavia, una volta che inizi a capire che esiste un pregiudizio, allora devi riconoscerlo, devi fare un lavoro su te stesso per diventare più consapevole e poter andare contro qualcosa che è così sbagliato, e non dovrebbe essere accettabile nella società di oggi”.