Il compleanno del principe George sta arrivando e sembra che suo nonno, il principe Carlo, stia già pensando ai regali.

Il prossimo 22 luglio sarà il compleanno del principe George. Il primogenito di Kate e William compirà già 7 anni! Sembra incredibile quanto sia passato in fretta il tempo.

E sembra che il regalo più dolce sia quello pensato dal nonno, il principe Carlo.

Secondo quanto scrive Town & Country, Carlo ha raccontato una dolce storia durante un’apparizione radiofonica con il famoso presentatore televisivo inglese Alan Titchmarsh.

Durante l’intervista, Carlo ha spiegato che gli piacerebbe donare al principe George la stessa cosa che è stata regalata a lui al suo settimo compleanno.

Carlo ha spiegato che da bambino è cresciuto con la musica, ma non ha davvero sperimentato nulla di veramente musicale fino all’età di 7 anni.

Quell’anno, per il suo compleanno, sua madre lo portò a vedere il balletto Bolshoi. Quella fu la prima volta che la compagnia teatrale si esibì nel Regno Unito e per Carlo fu subito amore.

Quell’evento è stato così importante per lui, ha aggiunto Charles, che vuole che il principe George abbia la stessa esperienza.

Carlo ha raccontato:

“E’ stata una vera ispirazione per me. Questo è il motivo per cui è così importante, credo, che i nonni, ma anche altri parenti, portino i bambini all’età di circa 7 anni a sperimentare una qualche forma d’arte e di spettacolo.”

Sfortunatamente, a causa dello stato attuale delle cose e del lockdown, non sembra che ci saranno grandi spettacoli nei prossimi giorni a cui Carlo potrà portare il principe George.

Ma non c’è dubbio che nonno e nipote potranno recuperare non appena le cose torneranno alla normalità e, finalmente, si potrà tornare ad esibirsi in teatro.