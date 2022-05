Sarà un evento intimo, un incontro di arti e mestieri, un’occasione di rinascita straordinaria che riaprirà ufficialmente Portuense201, il borgo antico ai piedi di Trastevere che, in occasione della decima edizione di Open House Roma 22, apre le porte al pubblico sabato 21 e domenica 22 maggio – dalle 15 alle 22 di sabato e dalle 11 alle 18 di domenica – mettendo ”in mostra” tutto il collettivo di artisti e designer che lo abita. Still Moving il nome di questo nuovo appuntamento che si strutturerà in un percorso evocativo, un racconto di immagini e sensazioni da compiere all’interno degli spazi di Portuense201; filo conduttore dell’esposizione sarà proprio il cammino, l’atto di camminare e vivere esperienze e luoghi, alla scoperta di ciascuno dei professionisti partecipanti che ha interpretato per l’occasione la propria identità attraverso suggestive istallazioni.

I protagonisti della mostra Still Moving sono Art Studio MLBS, Daniela Pinotti, Design Food House, Francesco Turi, House of Ita, Manuela Tognoli, Marina Misiti, Marta Abbott, Nicoletta Vicenzi, Officine Norma, Paolo D’Arrigo, Quadretty, Spazio Four, ULTRA Laboratorio Trasversale. Artisti 100% Made in Portuense che personalizzeranno – ciascuno con la propria arte – ogni spazio con istallazioni e opere d’arte per far ri-scoprire quanto è straordinario il viaggio di ognuno di noi.

Un’esperienza unica in un borgo silenzioso dal sapore antico, situato nel cuore più caotico della città di Roma, e che da dieci anni rappresenta un punto di riferimento e un segmento vivo della vita imprenditoriale e artistica della Capitale. «Ci siamo ispirati ai temi di Open House per raccontare la nostra identità, tutte le nostre personalità – spiega Manuela Tognoli, founder e curatrice di Portuense201 – Still Moving racconta il nostro continuo movimento, quello di Portuense201, e quello di ognuno dei suoi abitanti.

Questo posto è nato per dare una casa a professionisti, artisti, imprenditori e designer; abbiamo ristrutturato antichi spazi appartenenti alla mia famiglia e, nel farlo, ho compreso quanta fatica, quanta passione ci vuole per raggiungere un risultato. Ecco, questo collettivo è lo specchio di tutto questo, ma anche di una realtà molto attiva e in continuo fermento, di tutti quei professionisti indipendenti che, in silenzio, stanno cambiando il volto di questa grande città».

PORTUENSE 201

ART STUDIO MLBS

Attiva già dagli anni ’80, Maria Luisa Belcastro Schneidersitz e tra i più importanti esponenti dell’arte contemporanea italiana. Ha esposto in Italia e all’estero ed è riconosciuta come artista di grande valore sia a livello nazionale che internazionale. Nel suo linguaggio definito da molti “neo-espressionista”, l’artista rivela l’anima internazionale nella scia di un temperamento che lega la mediterraneità e la continentalità europea.

www.belcastroschneidersitz.com

In occasione di Open House Roma espone l’opera Icona n. 7.

Daniela Pinotti

Daniela Pinotti, Textile designer. Dopo anni tra l’Italia e la Svezia, torna a Roma, dove nel 2016 fonda il suo studio di textile design. Studio Lagom opera nei settori moda, interior e tessile, collaborando con aziende internazionali quali H&M, Napapijri, Gant e Benetton, tra gli altri. Il suo percorso creativo attinge dalla natura per sperimentare nuovi linguaggi stilistici. La fluidità è un concetto chiave dell’espressività della designer, che si manifesta nei pattern grafici e nella creazione di uno stile senza genere né tempo.

www.danielapinotti.com

In occasione di Open House Roma espone Twirl in collaborazione con Manuela Tognoli.

Design Food House

Design Food House è uno studio creativo per lo sviluppo di idee e la progettazione enogastronomica. Nato per mano di Ivana Carmen Mottola è stato il primo multisensory eating Lab in Italia. Design Food House è allo stesso tempo un laboratorio culinario, uno studio di food concept e degustazioni sensoriali, uno spazio per attività e formazione, piccoli eventi e appuntamenti aperti al pubblico.

www.designfoodhouse.it

In occasione di Open House Roma espone DiagonalEsSen.

Francesco Turi

Architetto, scenografo, attore teatrale e artista visivo. Turi è un personaggio eclettico la cui attenzione si è da sempre focalizzata su quella linea sottile che divide realtà e meta-realtà, spazio scenico e vita.

In occasione di Open House Roma espone Sortie de Secours.

House of Ita

Ita Aleksievska Sclavi e un’artista tessile multimediale ed espressionista multiculturale, che crea a mano tessuti per la casa dipinti in edizione limitata e pezzi d’arredo da collezione. Lo stile dell’artista viene influenzato da numerose correnti artistiche, tra le quali troviamo la naive’ art, il realismo fantastico ed il costruttivismo. Lievi variazioni e le imperfezioni di ogni pezzo sono un segno della sua qualità singolare. Facendo riferimento alle sue radici nord-macedoni, le sue creazioni sono caratterizzate da un design interculturale dove l’oriente incontra l’occidente.

www.houseofita.com

In occasione di Open House Roma espone l’arazzo You came from the sky.

Manuela Tognoli

Manuela Tognoli, architetto e interior designer, è specializzata nella progettazione di interni residenziali e commerciali. Laureata prima in Disegno Industriale e poi in Architettura, ha dato un’impronta unica al suo lavoro curando il progetto in tutti gli aspetti costruttivi. Cura il distretto Portuense201 dove ha fondato Label201, una galleria per la promozione del lavoro di artisti nazionali e internazionali e che ospita mostre di arte contemporanea e design.

www.manuelatognoli.com

In occasione di Open House Roma espone Twirl in collaborazione con Daniela Pinotti.

Marina Misiti

Prima di dedicarsi completamente ai progetti artistici, Marina Misiti ha lavorato a lungo nel mondo della carta stampata: come direttore editoriale, caposervizio, autrice, inviata. Il progetto sugli “Alfabeti Immaginari”, di cui fa parte la serie esposta, si propone come archivio di segni, ritmi e forme tipografiche primigenie. In queste tavole la mente insieme allo sguardo viene invitata a contemplare il vuoto di significato, il ritmo e il silenzio della scrittura, il non decifrabile.

In occasione di Open House Roma espone Alfabeti Immaginari.

Marta Abbott

Marta Alexandra Abbott è un’artista Ceco-Americana con base a Roma. Dopo essersi occupata di restauro e di floral design, approda alla pittura e la riconosce come mezzo elettivo per indagare il rapporto tra umani e Natura, suo interesse primario. I processi di sperimentazione e l’istinto creativo sono l’essenza della ricerca dell’artista.

www.martaabbbott.com

In occasione di Open House Roma espone l’opera Travelling Dust / The SIlver Light.

Nicoletta Vicenzi

Restauratrice e artista tessile romana. Produce arazzi, accessori e manufatti tessili d’arredo.

Collabora con gallerie, musei e collezionisti privati. Organizza workshop legati alla trasmissione

delle antiche tecniche tessili in versione contemporanea.

www.instagram.com/nicoletta.vicenzi

In occasione di Open House Roma espone Golden Metamorphosis.

Officine Norma

Officine Norma è uno studio di architettura e interior design fondato da Marta Cammarano e Alessandra Cappelletti. Nei loro lavori si può notare l’attenzione al dettaglio estetico e alla funzionalità degli spazi, facendo del colore la propria particolarità stilistica. Una accurata scelta dei materiali e delle forme, gli consente di trasformare uno spazio in relazione alle esigenze e all’anima di chi lo abiterà.

www.officinenorma.com

In occasione di Open House Roma espone l’installazione Straordinatura.

Paolo D’Arrigo Design Studio

Paolo D’Arrigo da oltre venti anni si occupa di product design, direzione creativa, progettazione di spazi espositivi per stand commerciali e mostre culturali, ideazione e organizzazione di eventi, insegnamento e associazionismo.

www.darrigodesign.it

In occasione di Open House Roma espone Aggiorno – Libreria democratica.

Quadretty

Quadretty è un progetto di illustrazione e surface design di Maddalena Pasqua. Nata a Treviso e trasferitasi a Roma, realizza illustrazioni a tema naturale e immaginifico, che stampa poi su carta, tessuto e altri materiali ecosostenibili, creando prodotti di stationery, home decor e pattern.

Attualmente Quadretty è ospite presso lo studio di Restauro e Textile Design di Nicoletta Vicenzi.

https://instagram.com/quadretty_

Spazio FOuR Architettura e Design

Dalla personale idea di spazio di Caterina Raddi e Costanza Ronchi nasce Spazio FOur. Uno studio di progettazione di architettura, interni e allestimento che racchiude diverse realtà professionali che danno vita a un luogo di confronto, scambio e contaminazione, dove il lavoro, frutto di diverse esperienze e formazione, s’intreccia con quello di artisti, designer e artigiani arricchendo la progettazione e ampliando i campi di riferimento.

www.spaziofour.com

Ultra – Laboratorio Trasversale

Ultra è un laboratorio di ricerca culturale nato nel 2021, fondato su un approccio alla realtà trasversale. Dal design all’urbanistica, dall’architettura allo spazio pubblico, dalla pittura alla fotografia, Ultra sorvola e attraversa il mondo in cui viviamo, restituendone una percezione alternativa, il più possibile onnicomprensiva e contaminata dalle esperienze comuni.

www.instagram.com/ultra__lab

In occasione di Open House Roma propone l’esperienza Questo è ciò che meritate – This is what

you deserve.