Perché russare ci espone a maggiori rischi per la salute

Russare ci espone a maggiori rischi per la salute. E’ quanto evidenzia una ricerca presentata come abstract al Congresso internazionale della European Respiratory Society (ERS). I ricercatori ritengono che non sia legato al sovrappeso, al fumo o ad altre condizioni di salute. Gli studiosi svedesi ritengono invece che ci sia un collegamento con la mancanza di ossigeno cui vanno incontro durante la notte. Studi separati hanno anche collegato l’apnea notturna con un calo della potenza cerebrale e dei coaguli di sangue.

La ricerca, presentata in una conferenza medica a Barcellona, ​​ha monitorato quasi 4.200 pazienti che avevano la forma ostruttiva di apnea. Alla metà di loro era stato anche diagnosticato un cancro negli ultimi cinque anni. Gli scienziati guidati dal dottor Andreas Palm, dell’Università di Uppsala, hanno misurato quanto fosse grave la loro condizione. I risultati hanno mostrato che i pazienti con cancro generalmente avevano più interruzioni durante il sonno.

Il dottor Palm ha dichiarato: “È già noto che i pazienti con apnea ostruttiva del sonno hanno un rischio maggiore di cancro. L’esperto ha affermato: “Sono necessarie ulteriori ricerche e speriamo che il nostro studio incoraggi altri ricercatori a ricercare questo importante argomento”.

Le donne russano con la stessa intensità degli uomini.

Le donne russano. Come gli uomini, con la stessa intensità che può toccare fino a 50 decibel. Ma sottostimano il loro russare e anche l’intensità del rumore prodotto, forse anche per una forma di pudore. Lo ha evidenziato una ricerca, del Soroka University Medical Center, in Israele, e pubblicata su Journal of Clinical Sleep Medicine, che mostra che non solo che le donne appaiono meno oggettive nel riferire il fatto che russano ma anche che producono un rumore di intensità identica agli uomini.

Secondo gli autori, va considerato anche uno stigma sociale associato al russare tra le donne, che pertanto potrebbero non rispondere in modo affidabile alle domande sul russamento, cosa che potrebbe contribuire anche a un problema da non trascurare, come una sotto diagnosi delle apnee ostruttive del sonno nelle donne.