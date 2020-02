Natalie Portman è una delle attrici più popolari e talentuose del pianeta. Ma anche una star impegnata politicamente e accanita sostenitrice dei diritti degli animali. Il premio Oscar è vegetariana sin dall’infanzia, con tanto di menu vegano alle sue nozze con il ballerino Benjamin Millepied.

Natalie Portman ama condividere i segreti della sua dieta. L’attrice ha condiviso sui social la sua ricetta per la tradizionale colazione israeliana, la shakshuka, un piatto preparato con pomodori in umido, uova, cipolla, aglio e spezie e mescolato con insalata. Una ricetta di origine nord africana, importata dagli ebrei emigrati in Israele, e in Italia dagli ebrei tripolini, in seguito all’espulsione degli italo-libici dalla Libia nella seconda metà del secolo scorso.

Portman ha cambiato le uova con i ceci, che hanno un alto contenuto di proteine, vitamine e minerali. Una scelta necessaria considerando la sua fede vegana. “Questa è la mia scelta per la tradizionale colazione israeliana con ceci, insalata e tahini. Può sembrare complicata da preparare ma si tratta di tagliare, mescolare e mescolare”, spiega.

Realizzare questa ricetta è molto semplice. Devi solo seguire le istruzioni che lei stessa ha lasciato: Per cucinare i ceci: “a fuoco medio, aggiungere olio di avocado, due spicchi d’aglio interi e pelati, pomodori interi pelati e un bicchiere di ceci precotti. Aggiungere anche cumino e sale a piacere”. Per l’insalata: “Tritare i pomodorini, i cetrioli e il prezzemolo, mescolare e condire con succo di limone, olio d’oliva e sale”. Per il pane: “Tagliare mezza baguette, cospargerla con olio d’oliva e sale, metterla nel forno preriscaldato a 200 ° C per 10 minuti o fino a quando non diventa marrone”. Per l’hummus: “aggiungi in un frullatore mezza tazza di ceci precotti, uno spicchio d’aglio sbucciato, il succo di un limone, quattro cucchiai di acqua e un cucchiaino di sale”.