Miranda Kerr usa questo shampoo secco al latte d’avena

Lo shampoo secco può essere un valido alleato di chi ha fretta e non ha tempo di lavare i capelli in un determinato momento della giornata, magari al mattino presto prima di andare al lavoro. Spesso però trovare il prodotto giusto può essere quasi un’impresa. Ogni chioma è a sé e la stessa soluzione non è adatta a tutti. C’è uno shampoo secco nello specifico che però è stato promosso da molte celebrities, tra le quali l’ex modella Miranda Kerr. Si tratta di quello al latte d’avena di Klorane. Un alleato last minute senza risciacquo, che deterge delicatamente per ripristinare il volume, la freschezza e la consistenza dei capelli. Bastano due minuti per avere un tocco fresh sull’attaccatura della chioma.

La formula è stata realizzata con latte d’avena addolcente e polveri ultra assorbenti di origine naturale. I capelli ritrovano volume e consistenza con una fragranza fresca e piacevole. Può essere portato con sé ovunque e non lascia residui. Questi i benefici del prodotto, come si legge sul sito dell’azienda:

• Deterge : la formula extra-delicata e senza risciacquo con Latte d’Avena deterge il cuoio capelluto senza irritare la pelle ed elimina il sebo in eccesso in 2 minuti.

• Dona consistenza : con poche vaporizzazioni, restituisce volume e consistenza ai capelli senza bisogno di acqua.

• Facilita lo styling : un vero e proprio segreto di bellezza rinfrescante, lo Shampoo Secco al Latte d’Avena Klorane facilita la realizzazione di qualsiasi acconciatura e favorisce una tenuta a lungo.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

Kate Middleton e Meghan Markle hanno i loro prodotti di bellezza di riferimento. Uno in particolare è amato da entrambe, come svelato da Marie Claire Usa. Parliamo dello shampoo Kérastase Bain Oléo-Relax. Il prodotto fa parte di una linea creata per rendere la chioma leggera e morbida al tatto, agendo in profondità sui capelli secchi. Lo shampoo nello specifico è ideale per lunghezze ribelli, libera dal crespo e dona capelli lisci e leggeri.