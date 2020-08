Quarantena e conflitti raziali i motivi principali. Michelle Obama ha confessato di aver iniziato a soffrire di una depressione in forma lieve.

“Non solo a causa della quarantena, ma anche per il conflitto razziale, e solo vedere questa amministrazione, osservarne l’ipocrisia, giorno dopo giorno, è scoraggiante” ha spiegato l’ex first lady.

La quarantena non è stata facile per nessuno, nemmeno per Michelle Obama.

Michelle Obama, forma lieve di depressione

In un nuovo episodio del suo podcast, The Michelle Obama Podcast, l’ex First Lady ha ammesso di aver iniziato a soffrire di una “lieve forma di depressone”. Causa, la pandemia di coronavirus e la “lotta razziale” in tutto il paese, nonché l’ipocrisia dell’attuale amministrazione.

Michelle Obama ha incontrato il giornalista Michele Norris per il secondo episodio del podcast, e i due hanno discusso dell’importanza di mantenere una routine durante la quarantena e il distanziamento sociale.

“Io Barack abbiamo vissuto al di fuori della “vita normale” per un bel po ‘di tempo, e quello che abbiamo imparato fin dall’inizio alla Casa Bianca è che per rimanere sani di mente è che devi avere un programma e una routine”.

Questi non sono tempi appaganti, spiritualmente” ha detto.

“Mi rendo conto che sto affrontando una qualche forma di lieve depressione, non solo per la quarantena, ma anche per le tensioni razziali, guardando questa amministrazione, la sua ipocrisia”.

“Ci sono stati degli alti e bassi, come succede a tutti, quando proprio non ti senti e qualche volta… c’è stata una settimana in cui mi sono arresa e non sono stata esigente con me stessa”, ha aggiunto.

Come affronta la quarantena in famiglia

La chiave per superare la quarantena è stata quella di darsi il tempo di elaborare le proprie emozioni e di rispettare un programma, incluso un orario per la cena:

“A casa nostra, quello che facciamo tutti è andare nei nostri piccoli spazi di lavoro – Barack nel suo ufficio per esempio, a fare chiamate e dedicarsi al suo libro”, dice.

“Io sto nella mia stanza, le ragazze sono al computer e a volte usciamo se il tempo lo permette. Ma abbiamo sviluppato questa routine, sai, non ci preoccupiamo davvero di vederci tutto il giorno. Ma verso le cinque, tutti noi usciamo dai nostri spazi e facciamo un’attività insieme, come per esempio un puzzle”.