Meghan Markle e il marito Harry sono reduci dall’incoronazione da parte del Time, che li ha inseriti tra le 100 persone più influenti al mondo.

Le motivazioni della scelta, secondo Time, sono queste:

“Passare all’azione non è stata una scelta facile per i giovani duchi, benedetti per nascita e talento e bruciati dalla fama. Sarebbe stato molto più semplice per loro godersi la propria fortuna e rimanere in silenzio”.

“Ma non è quello che fanno Harry e Meghan, non è quello che sono. Trasformano la compassione in azione attraverso la loro Fondazione Archewell. Danno voce a chi non la ha”.

Dopo l’addio al Regno Unito, i Sussexes hanno preso una loro strada, che ha garantito molta autonomia di azione.

La duchessa era molto attiva sia nel sociale che via social prima di entrare a far parte della royal family. Dispensava anche consigli di bellezza, life style e chicche culinarie.

Meghan Markle, 2 cose che fa per avere un buon sonno.

In primo luogo, pratica lo yoga assiduamente. Ne ha parlato diverse volte, in particolare quando aveva il suo blog personale, The Tig. In un’intervista con Best Health, ha detto che è un’attività particolarmente indicata per dormire.

“Lo yoga è la mia passione”, ha spiegato. “Ci sono così tanti benefici che derivano dalla pratica dello yoga: maggiore flessibilità e forza, maggiore felicità, maggiore concentrazione mentale, maggiore capacità di rilassarsi, diminuzione dell’ansia e sonno migliore.”

Evita anche la caffeina dopo le 16:00. Parlando con Today, ha detto: “È facile cadere nel correre per un caffè quando si arriva a quel crollo delle 16:00”. Invece, va per un succo verde, che dice le dà la spinta di energia di cui ha bisogno.

Quando arriva l’ora di andare a letto, si assicura di concedersi un’ora per rilassarsi. “Mi concedo il lusso dei tempi di inattività”, ha detto a Women’s Health.

“Siamo tutti così incredibilmente impegnati e ci destreggiamo tra tante cose, ma mi prendo sempre un’ora per rilassarmi, guardare la TV senza cervello, coccolarmi con i miei cani e godermi un bicchiere di vino. Fa tutto parte dell’investimento. È un equilibrio”.