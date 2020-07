Meghan Markle è intervenuta al Girl Up Global Leadership Summit con un lungo discorso a difesa dei diritti delle donne.

La duchessa del Sussex è apparsa in video con un elegante top blu, uno dei colori più amati dalla moglie di Harry.

Il capo in questione è una maglia firmata Adam Lippes ovvero il pintucked silk crepe de chine top, in vendita a presso scontato a 148 dollari (prezzo originale 990 dollari).

Il discorso di Meghan Markle.

La duchessa si è unita ad altre voci, come quella di Michelle Obama e Priyanka Chopra, che hanno entrambe inviato dei loro contributi video.

Il Girl Up Global Leadership Summit è stato fondato dalla Fondazione delle Nazioni Unite nel 2010 come iniziativa per dare voce alle ragazze adolescenti.

Nel suo discorso, Meghan Markle ha dichiarato: “La tua generazione viene spesso definita nativa digitale e capisci che il nostro mondo online ha il potere di affermare e sostenere quanto può anche fare male.

“Non siamo fatti per spezzarci a vicenda verso il basso; dovremmo costruirci l’un l’altra”.

“Quindi usa la tua voce sia online che offline per fare proprio questo: costruisci l’un l’altra, sosteni l’un l’altra”, ha aggiunto.

La duchessa ha aggiunto che: “Ci saranno sempre voci negative e a volte quelle voci possono sembrare fuori misura, e talvolta possono sembrare dolorosamente forti”.

“Puoi e userai le tue voci per attutire il rumore. Perché è quello che è – solo rumore. Ma le tue voci sono quelle della verità. E della speranza. E le tue voci possono e dovrebbero essere molto più forti”.

Il presunto riferimento alla famiglia reale.

Meghan ha detto qualcosa che sembrerebbe riferirsi alla sua situazione personale:

“Nella vita ci saranno sempre voci negative, che a volte quelle voci diventeranno un rumore assordante”.

“Dovete alzare la voce per affogare quel rumore. Perché solo di questo si tratta: rumore. Però la vostra è la voce della verità. E deve essere più forte”.