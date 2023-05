Meghan Markle ha saltato l’incoronazione di Carlo per “proteggere la sua pace“. A dirlo è stato il biografo reale Omid Scobie, che ha scritto un libro sulla duchessa, “Finding Freedom”. “È consapevole di quanto i riflettori siano puntati su di lei quando mette anche solo un piede vicino alla storia”, ha detto il giornalista e scrittore durante un’intervista a “This Morning” di ITV. Se fosse venuta e si fosse semplicemente messa accanto a suo marito, il commento e la narrazione della giornata sarebbero stati molto diversi”.

Meghan versione escursionista in California

Meghan Markle è stata avvistata mentre faceva un’escursione in California durante il fine settimana, dopo aver saltato i festeggiamenti per l’incoronazione di re Carlo III nel Regno Unito. La duchessa del Sussex è uscita domenica mattina per una tranquilla camminata di 40 minuti insieme agli amici di lunga data Markus Anderson e Heather Dorak. La moglie di Harry ha optato per un look casual, scarpe da trekking marroni e pantaloni sportivi, con una giacca verde legata intorno alla vita. L’ex attrice ha completato il suo look con occhiali da sole a montatura larga, una sciarpa e un cappello Panama. “Non c’era modo che Meghan si perdesse il compleanno di suo figlio”, ha detto una fonte a People.

Harry a Londra per l’incoronazione di re Carlo

Il principe Harry era seduto in terza fila insieme con i cugini, fra il marito della cugina principessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra. Il principe è giunto a Londra dalla California per partecipare all’incoronazione, non è accompagnato da Meghan come preannunciato e sembra che sia rientrato negli Stati Uniti subito dopo l’evento, per essere presente al quarto compleanno del figlio Archie, che è coincisa proprio con il giorno dell’incoronazione di Carlo III. Insomma, Harry è riuscito nell’impresa di accontentare entrambe le sue famiglie.