Meghan Markle è diventata in questi ultimi anni un’icona di stile e bellezza.

Prima ancora convolare a nozze con il principe Harry, l’attrice aveva un suo blog in cui condivideva consigli di moda, beauty, cucina e lifestyle.

Sui social ci sono pagine dedicate allo stile della duchessa, con l’obiettivo di replicare i suoi look.

Abbiamo individuato un paio di orecchini low cost che sono ispirati a quelli indossati da Meghan per le sue prove di matrimonio al Castello di Windsor due giorni prima di sposare Harry.

Gli orecchini sono lunghi 19 mm per 13 mm di larghezza e sono realizzati con zirconia cubica di grado AAA, rifiniti con uno smalto a specchio e placcatura in oro reale per un tocco scintillante.

Gli orecchini sono in vendita sul sito Etsy al prezzo di 39,91 euro, ma arrivando dal Canada vi ricordiamo eventuali spese di dogana oltre che quelle di spedizione.

Un’utente scrive sul sito di e-commerce: “Gli orecchini sono meravigliosi. Devo dire che adoro qualsiasi cosa incastonata! Sono fatti estremamente bene, vale la pena aspettare. Sono anche estremamente comodi, sono molto contenta. Anche il packaging è carino”.

Un’altra scrive: “Sono così felice di aver acquistato questi orecchini. Ero preoccupata che potessero essere pesanti per le mie orecchie ma si adattavano perfettamente! Continuerò a controllare il sito perché pubblicano regolarmente nuovi articoli”.

“Li ho ricevuti oggi e sono assolutamente belli! Grazie mille ladies”, afferma un’altra.

La nuova vita di Meghan Markle a Los Angeles.

Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi a Los Angeles, la città natale della duchessa.

La coppia ha scelto come casa una villa da 18 milioni di dollari di proprietà dell’attore e produttore Tyler Perry.

Non è chiaro se Meghan e Harry paghino l’affitto o sono semplicemente degli ospiti. Non sembra inoltre che la coppia abbia acquistato la proprietà visto che non risultano atti di vendita.