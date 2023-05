Meghan Markle la nuova Oprah? A Hollywood c’è chi scommette su di lei

Meghan Markle potrebbe dare vita a un impero televisivo simile a quello di Oprah Winfrey. Christopher Andersen, autore di “The King”, ha detto mercoledì a Fox News Digital che la duchessa del Sussex potrebbe diventare una “giocatrice di potere” a Hollywood, dopo aver firmato con l’importante agenzia di intrattenimento WME. Messa da parte la vita reale, durata a malapena qualche anno, Meghan potrebbe avere davanti a sé una lunga carriera nei media.

“Se Meghan non finisce per ospitare un talk show durante il giorno, sarò sorpreso”, ha detto Andersen. “Sembra certamente adatta a quel ruolo in particolare e posso facilmente vederla perseguire un percorso di carriera simile a quello di Oprah nei media: uno spettacolo, una rivista, produrre, dirigere i lavori”. “Ha ancora una parte considerevole del pubblico di spettatori dalla parte sua”, ha aggiunto. Non a caso la duchessa è molto popolare negli Stati Uniti, dove ha scelto di tornare a vivere insieme al marito.

Meghan Markle e il marito Harry protagonisti a Hollywood

La notizia della firma di Meghan Markle arriva dopo che Page Six ha riferito che lei e suo marito, il principe Harry, 38 anni, sono stati avvistati più spesso a Hollywood negli ultimi mesi. Molte agenzie di Hollywood hanno tentato di aggiungere l’ex attrice di “Suits” al loro elenco di presenze quando lei e Harry si sono trasferiti dal Regno Unito alla California nel 2020.

Andersen prevede: “Una volta che tutte le polemiche che circondano la faida in corso dei Sussex con il resto della famiglia reale si saranno placate, ammesso che accadrà mai, potrei facilmente vederla lanciare un talk show di successo”. “Meghan ha sempre avuto le dita in un sacco di torte e ha un talento per ottenere ciò che vuole. Milioni di ragazze sognano di diventare una principessa, ma lei l’ha realizzato – e contro ogni previsione!”. “Diventare la prossima Oprah [Winfrey] – una potente e influente magnate dei media – non sembra affatto inverosimile”. Fonte: New York Post.