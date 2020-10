Meghan Markle e il principe Harry sono stati fotografati per le strade di Montecito mentre si recavano a cena da Katharine McPhee e David Foster.

Il musicista e la moglie hanno annunciato nelle scorse ore di aspettare un figlio, il primo insieme per la coppia.

I quattro amici si sono goduti una serata al Lucky’s Steakhouse di Montecito.

Si tratta della località dove i Sussexes hanno recentemente acquistato una casa da 14 milioni di dollari.

Per l’occasione Meghan Markle ha indossato un trench sotto il quale aveva pantaloni in pelle e un comodo maglione beige.

Il tutto abbinato a dei mule arancioni firmati Chloe Gosselin e una nuova borsa di Stella McCartney.

La moglie di Harry e Katharine McPhee sono amiche di vecchia data, dunque non stupisce che si siano ritrovate ora che la duchessa è tornata nella sua California.

“Meghan e io facevamo musical insieme da bambini”, ha detto McPhee.

“Lei è cresciuta per essere la Duchessa del Sussex e io sono cresciuta per recitare nel West End, quindi stessa vita se me lo chiedi”, ha specificato.

Katharine ha parlato della relazione di suo marito con il principe, rivelando che sono “come padre e figlio”.

In un’intervista con Access Hollywood, l’attrice ha detto:

“Mio marito ha un rapporto davvero molto bello con Harry. Sono tipo… sono così carini. Sono come padre e figlio”.

I vicini di Harry e Meghan si lamentano per la mancata pricacy dopo il loro arrivo.

In base a quanto riferito dal sito TMZ, i residenti della zona non sono entusiasti dell’afflusso di paparazzi, elicotteri e turisti arrivati per carpire la presenza dei Duchi del Sussex.

Le persone del posto sarebbero “super seccate” e vorrebbero che i paparazzi smettessero di sorvolare la zona, aree pubbliche incluse.

Harry e Meghan starebbero attirando anche dei turisti, che si recherebbero nei negozi per chiedere informazioni su di loro.