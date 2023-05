“Meghan Markle mi ha fatto fuori dalle sue amicizie quando ha iniziato a uscire con il Principe Harry”. L’accusa arriva da Millie Mackintosh, star di “Made in Chelsea“, che ha parlato di quanto accaduto nell’episodio del suo podcast, “Mumlemmas & More with Millie & Charlie”. L’ultima comunicazione che Millie ha avuto con la sua ex amica è stata una risposta via messaggio da quest’ultima, dopo che la relazione di Markle con Harry è diventata pubblica. “Non l’ho mai più sentita e non le ho mai più inviato messaggi perché mi sentivo come se mi avesse detto di andarmene fondamentalmente in quel posto. Meghan Markle mi ha fatto ghosting”.

Mackintosh ha incontrato Markle la prima volta all’inaugurazione di un hotel a Istanbul nel 2015. Dopo che la relazione tra la futura duchessa e il principe è emersa sui media, Millie ha detto che voleva assicurarsi che la sua amica stesse bene. “So cosa vuol dire avere molta attenzione da parte dei media. Può essere davvero travolgente e può essere spiacevole, quindi le ho mandato un messaggio e le ho detto semplicemente: ‘Ehi, spero che tu stia bene’. Ti penso”. La star del reality ha detto che Markle ha risposto con un “messaggio improvviso” che era diverso da qualsiasi conversazione avessero avuto prima.

“Quello che ho letto da quel messaggio è che forse aveva bisogno di un po’ di spazio. Forse aveva bisogno di calmarsi, era arrabbiata, forse era sotto pressione…Quindi non le ho più inviato messaggi…Ma mi aspettavo che saremmo rimaste in contatto”, ha detto l’influencer, convinta che la sua amica l’abbia abbandonata perché non voleva essere associata a una star di un reality. “Cosa potevo offrirle a quel punto? Aveva incontrato il suo principe. Ero in un reality show quindi…Immagino che lei abbia detto: ‘Non posso essere associata a ‘Made in Chelsea’. Diventerò una reale”. Questo l’ha molto rattristata, anche perché non è stata invitata al matrimonio del 2018 dei Sussexes.

“È stato piuttosto doloroso perché non avevo fatto nulla, ma il mio nome è stato trascinato in modo negativo”, ha detto la podcaster. “È stato un po’ imbarazzante”. Mackintosh ha spiegato che quando ha incontrato per la prima volta l’ex star di “Suits”, nel 2015, “sono andate d’accordo e hanno passato la notte a festeggiare e a divertirsi”. Quando Markle si è poi recata a Londra non conosceva nessuno, quindi Millie dice di averla presa sotto la sua “ala protettrice”. Fonte: Page Six.