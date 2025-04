Il ritorno sotto i riflettori di Meghan Markle non passa mai inosservato. Dopo aver abbandonato ufficialmente la Royal Family britannica e aver dato una svolta radicale alla sua vita, l’ex duchessa di Sussex torna a far parlare di sé, stavolta in veste di imprenditrice. Il suo nuovo progetto si chiama As Ever, un marchio lifestyle che ruota attorno a prodotti artigianali legati all’ospitalità, alla cucina fatta in casa e alla sostenibilità. Un brand nato dal desiderio di coniugare l’estetica raffinata allo stile di vita consapevole, che in pochissime ore ha già conquistato il pubblico. Il miele di fiori selvatici proposto da Meghan Markle – venduto a ben 25 euro al barattolo – è andato esaurito a poche ore dal lancio, facendo impazzire il web.

Il nuovo volto di Meghan Markle: da duchessa a imprenditrice lifestyle

Dopo l’uscita definitiva dalla vita di corte, Meghan Markle ha intrapreso un nuovo percorso professionale negli Stati Uniti, dove vive con il principe Harry e i figli Archie e Lilibet. Oltre a lavorare su nuovi progetti televisivi, come lo show Netflix With Love, Meghan, l’ex attrice ha deciso di tornare alle sue radici californiane e reinterpretare la passione per la cucina e l’home decor attraverso As Ever. Il marchio, lanciato in punta di piedi con una linea limitata di prodotti, si ispira alla filosofia dell’accoglienza “a misura di cuore”, in cui ogni dettaglio ha valore e ogni oggetto racconta una storia.

La selezione proposta da As Ever non è vasta ma fortemente curata: marmellate biologiche, biscotti al burro fatti a mano, miscele di tisane, granella di fiori commestibili, crêpes e, ovviamente, il miele di fiori selvatici che ha catalizzato l’attenzione globale. Tutti i prodotti sono confezionati in barattoli di vetro riciclabili, con un packaging minimalista ma sofisticato, perfettamente in linea con lo stile sobrio e raffinato che Meghan ha sempre incarnato.

Prezzi alti, ma vendite record

Uno degli aspetti che ha attirato l’attenzione degli utenti e degli osservatori del settore è il prezzo dei prodotti. Le marmellate partono da circa 9 dollari (8 euro), le tisane salgono a 12 dollari (10 euro), mentre la granella di fiori raggiunge i 15 dollari (circa 13 euro). Ma è il miele di fiori selvatici a far discutere: un barattolo da 28 dollari, pari a circa 25 euro, che rappresenta il prodotto più costoso della linea.

Nonostante il costo non propriamente accessibile, ogni singolo articolo è andato sold-out nel giro di poche ore. Un risultato che testimonia l’efficacia dell’immagine del brand e la forza del nome Markle, ormai capace di attirare l’attenzione internazionale a ogni iniziativa. L’edizione limitata ha senza dubbio contribuito a creare un senso di urgenza e desiderabilità, ma il successo di vendite dimostra che esiste un mercato pronto a investire in prodotti artigianali purché siano ben raccontati e ben confezionati.

Il miele da 25 euro: cosa lo rende così speciale?

Il miele lanciato da As Ever è un miele di fiori selvatici prodotto artigianalmente in California, dove Meghan risiede con la sua famiglia. Il prodotto viene realizzato in piccole quantità, senza trattamenti industriali, mantenendo inalterate le proprietà organolettiche tipiche del miele grezzo. L’idea alla base del progetto è quella di offrire non solo un alimento, ma un’esperienza sensoriale e narrativa: ogni barattolo racconta un momento della vita dell’ex duchessa, ogni ingrediente rimanda a un ricordo personale, a una colazione in famiglia, a un gesto d’amore.

Nessun ingrediente esotico, nessuna formula segreta, solo il ritorno a una semplicità curata nei minimi dettagli. Il prezzo, sebbene elevato, riflette questa filosofia: non si acquista soltanto un miele, ma un frammento del mondo immaginato da Meghan Markle. Per molti consumatori, il valore simbolico ha superato quello economico, trasformando un semplice prodotto alimentare in un oggetto da collezione.

Meghan-mania: perché tutto quello che tocca diventa virale

Il fenomeno “sold-out” che ha coinvolto il marchio As Ever non è un caso isolato. Da quando ha lasciato la monarchia britannica, ogni iniziativa legata a Meghan Markle ha generato un impatto mediatico notevole. Che si tratti di interviste, documentari, libri o, come in questo caso, prodotti artigianali, l’ex duchessa riesce sempre ad attrarre curiosità e attenzione, alimentando una vera e propria “Meghan-mania”.

Il segreto del suo successo è nella sua capacità di posizionarsi in modo autentico e coerente. Meghan propone uno stile di vita elegante ma accessibile, fatto di valori familiari, amore per la natura e cura dei dettagli. Un mix che parla a un pubblico ampio e diversificato, dai fan della Royal Family ai sostenitori del femminismo contemporaneo, dai foodie agli appassionati di lifestyle sostenibile.

Critiche e curiosità: chi comprerebbe un miele da 25 euro?

Come prevedibile, il lancio di As Ever ha diviso l’opinione pubblica. Molti utenti sui social si sono chiesti se un barattolo di miele, per quanto biologico e artigianale, possa davvero giustificare un prezzo di 25 euro. Altri hanno sottolineato l’aspetto elitario dell’operazione, facendo notare che pochi possono permettersi di acquistare prodotti di questo tipo con regolarità.

Tuttavia, in un mercato dove il brand è spesso più importante del prodotto stesso, As Ever ha dimostrato di conoscere bene le regole del gioco. Meghan Markle non si rivolge a tutti, ma a chi cerca un prodotto che sia anche una dichiarazione di stile, una piccola coccola da concedersi o da regalare. E a giudicare dai risultati, la strategia ha funzionato.