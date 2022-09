Meghan Markle ha usato questo fondotinta per la cover di The Cut

Meghan Markle è recentemente apparsa sulla cover del magazine newyorkese di moda e costume The Cut per parlare di sé e della famiglia reale. Ad intervistarla, la giornalista Allison P. Davis, che l’ha raggiunta nella sua casa californiana a Montecito, Santa Barbara, Los Angeles, dove da due anni vive con il marito, il principe Harry, e i due figli Archie e Lilibet. La duchessa del Sussex è stata ritratta da Campbell Addy, il fotografo britannico più quotati del momento. Una sorta di risposta artistica al lavoro del collega Paolo Roversi, che ha ritratto Kate Middleton per i 40 anni della duchessa di Cambridge, compiuti lo scorso 8 gennaio 2022. A rendere impeccabile il suo look è stato anche il make up firmato Pat McGrath. Nello specifico, Meghan ha indossato il fondotinta Sublime Perfection Foundation. Prezzo: 73 euro.

L’intervista a The Cut.

Nel corso dell’intervista Meghan Markle ha spiegato che lei e il principe sono stati “felici di lasciare la Gran Bretagna: solo esistendo, stavamo sconvolgendo la dinamica della gerarchia”. Ma l’ex attrice spera che il marito possa recuperare il rapporto con il padre, il Principe Carlo, andato in crisi dopo la Megexit: “Harry mi ha detto: ‘Ho perso mio padre con questa decisione'”.

Poi ancora: “Non sono ossessionata dalla privacy, ma non è bello trovarsi 40 fotografi di fronte ogni volta: sono una mamma forte e brava a proteggere il mio bambino”, ha specificato. Per Meghan tornare alla sua vecchia vita è stato “surreale e agrodolce: niente di tutto questo doveva essere così”.

“Se c’è stato un momento della mia vita in cui l’attenzione si è concentrata sulla mia razza, è stato solo quando ho iniziato a frequentare mio marito. Allora ho iniziato a capire cosa significa essere trattata come una donna nera. Perché fino ad allora ero stata trattata come una donna mista. E le cose sono cambiate davvero”, ha detto ancora la duchessa.