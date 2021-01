Meghan Markle non è mai stata realmente apprezzata dalla famiglia reale?

Per Sean Smith, autore di “Meghan Misundersnown“, la risposta è “no, non lo è stata”.

Il royal author è convinto che il contributo della duchessa del Sussex a corte non sia stato compreso a sufficienza.

Per esempio la capacità comunicativa dell’ex attrice, che si sta palesando in modo eclatante ora che vive in California.

“Meghan sarebbe fantastica in politica, penso che i discorsi che fa siano molto stimolanti e penso che sia un’eccezionale oratrice pubblica”, ha spiegato Smith al Daily Star.

“È anche molto, molto articolata ed è un regalo che ha portato alla famiglia reale, un regalo che non è stato adeguatamente apprezzato”.

Le altre qualità di Meghan Markle per l’autore.

“Meghan Markle non è una persona noiosa, ha un grande carisma che ora purtroppo manca nella famiglia reale”, ha detto Smith.

“L’empatia che lei ha portato in determinate situazioni è semplicemente fantastica”.

“Non voglio andare contro i membri della famiglia reale, il principe William, Kate e anche altri membri, ma Meghan ha un’esperienza di vita diversa da loro”, ha aggiunto.

“Meghan ha portato qualcosa che penso, ora manchi”.

Il regalo di Meghan alla cognata Kate Middleton.

Sembra che in occasione del compleanno di Kate lo scorso 9 gennaio, Harry e Meghan abbiano inviato un regalo alla duchessa di Cambridge, che quest’ultima avrebbe apprezzato al punto da commuoversi.

“È stata una bella sorpresa. Kate non si aspettava nulla dalla coppia”, ha fatto sapere un fonte.

Il viaggio di William e Kate in California.

Secondo US Weekly, i duchi di Cambridge avrebbero intenzione di organizzare a breve un tour negli Stati Uniti per incontrare i loro parenti nel 2021.

“Sia William che Harry hanno imparato tanto da questa esperienza, così vogliono riprendere in mano la questione e imprimere una nuova direzione al loro futuro”, ha specificato un insider.