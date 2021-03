Per l’intervista con Oprah Winfrey che ha sconvolto milioni di telespettatori, Meghan Markle ha indossato un outfit specifico, carico di significato.

L’ex attrice americana è apparsa con uno splendido abito di seta Armani, che presentava un fiore di loto ricamato nella parte anteriore. Un fiore non casuale, considerando che si crede simboleggi la rinascita e la resilienza.

Meghan Markle ha abbinato l’abito a uno dei braccialetti della principessa Diana, perché, secondo People:

“la coppia voleva che Meghan, che aspetta il suo secondo figlio, indossasse il braccialetto durante l’intervista in modo che Diana potesse essere con loro”.

Al collo la moglie di Harry aveva la collana “Colette” della designer Pippa Small, un pezzo d’oro e acquamarina che Meghan ha indossato una volta, durante il tour reale del Sussex del 2018 nella regione dell’Oceania.

Il prezzo non è certamente low cost: costa 2145 dollari e può essere acquistato anche dal sito.

La designer ha parlato dell’importanza del gesto della duchessa per il suo brand nel corso di un’intervista con il sito Town e Country:

“Sono così onorata che abbia scelto di indossare questo pezzo”, ha detto Small, che ha specificato di non aver saputo prima che la duchessa avrebbe optato per una sua creazione.

“Ha focalizzato l’attenzione in un momento in cui il lavoro è stato impegnativo per noi tutto lo scorso anno e questo ci dà sicuramente una spinta. Meghan mostra di nuovo la sua solidarietà con i marchi etici”.

Alla domanda, “come ci si sente a sapere che l’ha abbinato a uno dei braccialetti cimelio della principessa Diana?”, la designer ha risposto:

“Sembra di essere parte della storia“.

“Meghan ha davvero contribuito a mettere in risalto la moda e i gioielli etici scegliendo marchi come il nostro”, ha aggiunto. Poi ancora:

“Meghan ha portato consapevolezza a un pubblico più ampio su cosa significhi etico e perché è importante”.