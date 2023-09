Meghan Markle ha inaugurato l’autunno con un look che si lascia alle spalle l’estate e guarda già alla nuova stagione. La Duchessa del Sussex ha preso parte insieme al marito Harry a One805LIVE! Festival, raccolta fondi organizzata dall’attore Kevin Costner, che si è tenuta lo scorso venerdì nella tenuta dell’attore a Santa Barbara, in California.

Per l’occasione Meghan, 42 anni, ha indossato un cape dress con stampa in tweed a spina di pesce firmato Carolina Herrera, stretto in vita da una cintura nera. Ha abbinato il suo cappotto simile a un poncho, della collezione autunno/inverno 2022 della designer, a dei pantaloni neri e tacchi Manolo Blahnik in rete nera, già sfoggiati agli Invictus Games nel 2022. L’ex attrice ha raccolto i capelli con uno chignon basso, che ben esaltava i suoi orecchini Tabayer in oro intrecciati.

La coppia, che vive nella vicina Montecito, si è unita ad amici come le star Ellen Degeneres e Oprah Winfrey per l’evento di beneficenza, che supporta i primi soccorritori nella contea americana. I due duchi sono ormai integratissimi nel mondo del jet set californiano. Dopo il loro passo indietro come membri attivi della corona britannica, hanno avuto un periodo un po’ turbolento, ma ora sembrano essersi stabilizzati in quella che potrebbe essere la loro nuova immagine pubblica. Una coppia attiva prima di tutto nell’ambito nelle charities, pronta a ritagliarsi un proprio posto negli Usa, al punto che c’è chi ipotizza un ruolo politico di Meghan.

Intanto Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, ha reso noto nelle scorse settimane di voler incontrare la moglie di Harry, per confrontarsi con lei, dopo che negli anni passati hanno avuto qualche diverbio a distanza. Il tycoon ha detto al conduttore radiofonico Hugh Hewitt che gli piacerebbe però discutere con Meghan Markle, sottolineando che non ha apprezzato il suo modo di approcciarsi alla corona britannica.