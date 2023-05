Meghan Markle adora questa maschera ristrutturante per capelli

Prima di diventare duchessa, Meghan Markle aveva uno suo blog dove dispensava consigli di bellezza e lifestyle. L’ex attrice aveva fatto sapere di avere alcuni prodotti di riferimento per la cura del suo corpo, capelli in primis. Tra questi c’era la maschera nutritiva Masquintense di Kérastase, arricchita con proteine vegetali e niacinamide. Questa alleata della chioma è stata pensata per capelli secchi e danneggiati e agisce già dal primo lavaggio, meglio ancora se abbinata all’apposito shampoo della stessa linea.

Altri prodotti di bellezza amati da Meghan Markle

Nel 2018, la truccatrice delle celebrità Lydia Sellers ha dichiarato alla rivista Hello! che uno dei mascara preferiti di Meghan Markle è il Lash Sensational di Maybelline. C’è poi un olio per capelli che adora, ovvero Reflections Luminous Oil di Wella Professionals. In un’intervista a Beauty Banter la moglie di Harry ha detto. “Odora di vacanza e rende i tuoi capelli scivolosi e pronti al tatto. Adoro questa roba!”. Tra i prodotti low cost amati da Meghan c’è anche la crema Nivea Irresistibly Smooth Body Lotion. Ha spiegato che sarebbe pronta a comprarla ogni volta che la trova. La duchessa ha detto a Beauty Banter di essere ossessionata dal brand, in particolare da questa crema. Per mantenere la pelle liscia e morbida aveva detto di usarla “religiosamente”.

Altri prodotti per capelli da provare.

Altra valida maschera per capelli è NOURISHING Vegetarian Miracle Mask di Davines, extra idratante e nutriente per capelli sfibrati o crespi. Anche in questo caso abbiamo testato la sua validità sui nostri capelli e senza dubbio può essere una valida alternativa alla Coco ed Eve’s Like a Virgin Hair Masque, tra le migliori in circolazione. Mettete nel carrello anche l’Olio Elixir Ultime L’Original di Kérastase, un prodotto multiuso senza risciacquo che rende più belle le ciocche spente. Il prodotto dona un’intensa nutrizione ed una protezione termica fino a 230.