Matilde Gioli, il rossetto Armani che ha usato sul red carpet di Venezia

Matilde Gioli è stata una delle protagoniste della Mostra del Cinema di Venezia.

L’attrice milanese, 31 anni, ha sfilato sul red carpet sfoggiando uno dei look più chiacchierati della manifestazione.

Parliamo di un outfit Armani molto audace, che comprendeva un tailleur nero con una parte superiore effetto nude (Guarda il link in fondo alla pagina).

Una scelta insolita da parte di Matilde, che però ha colpito nel segno, anche grazie all’innata eleganza che l’ha sempre distinta fin dalle sue prime apparizioni sul grande schermo.

Il rossetto indossato da Matilde Gioli.

Sul red carpet l’attrice aveva il rossetto N°1 Neo Nude Balsamo di Armani Beaty.

Il prodotto costa 33 euro ed è disponibile in diverse varianti in base all’intensità che si vuole ottenere.

Questo cosmetico offre la brillantezza di un lucidalabbra e l’azione emolliente di un balsamo.

La linea è stata pensata per regalare alla pelle, alle guance e alle labbra la perfezione di un “no make up make up”, ovvero una bellezza tutta naturale.

Grazie alle proprietà antiossidanti dell’olio di cappero, a ogni applicazione il balsamo dona morbidezza e idratazione alle labbra fino a 8 ore.

La sfilata di Giorgio Armani in tv su La7.

La sfilata primavera/estate 2021 Giorgio Armani uomo e donna, in calendario a Milano Moda Donna, sarà trasmessa integralmente in televisione.

L’appuntamento è per sabato 26 settembre in prima serata su La7 e in contemporanea su armani.com.

Ma anche sui canali social del marchio e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana.

Lo conferma la maison italiana, spiegando che:

“Considerato, a malincuore, che la situazione legata alla pandemia ancora in atto non consente di mettere in scena gli show come in passato, lo stilista” ha scelto di proporre le sue collezioni senza presenza di pubblico.

“La decisione dello stilista è stata presa per permettere che il défilé, registrato a ‘porte chiuse’, possa raggiungere il grande pubblico”.