La madre di Jennifer Lopez ha pregato 20 anni perché sua figlia tornasse a fare coppia con Ben Affleck. Mentre la cantante, 53 anni, veniva intervistata dalla conduttrice di “Today”, Hoda Kotb, Guadalupe Rodríguez si è seduta fuori campo con Savannah Guthrie per una conversazione privata, che hanno finito per condividere con il pubblico.

“Quando hai parlato di Ben, cosa mi hai detto?”, ha affermato Guthrie, spingendo Rodríguez, 77 anni, a ripeterlo in diretta. “Sapevo che sarebbero sempre tornati insieme”, ha affermato Rodríguez, “perché ho pregato per 20 anni che lo facessero”. “OK”, ha commentato Lopez alzando gli occhi al cielo e spiegando che non era la prima volta che lo sentiva dire da sua madre. “Continuiamo”, ha detto Lopez, esortando Kotb a riportare la conversazione sul lavoro.

Affleck è stato sposato per dieci anni con Jennifer Garner, dalla quale ha avuto tre figli, prima della separazione arrivata nel 2018. La cantante è invece al quarto matrimonio: ha due figli gemelli di 14 anni concepiti con il terzo marito, Marc Anthony, dal quale ha divorziato nel 2011.

E’ stato un duro colpo per la star e ancora ci tiene a sottolinearlo. Quando Jennifer e Ben si lasciarono nel 2002 per lei fu uno choc. Durante la sua recente intervista con Kimmel , l’attrice ha spiegato che dopo che il loro primo fidanzamento “è andato in pezzi”, non riusciva a credere che il loro matrimonio nel 2022 stesse “davvero accadendo”. Un momento molto buio nella vita della star, che oggi è ormai solo un ricordo.

Nel corso di un’intervista con Vogue, Jennifer Lopez ha spiegato: “per me non è mai stato un problema ammettere che nella mia vita c’è stato un unico vero amore. Le persone che mi conoscono bene sanno che lui è stato per me una persona molto, molto speciale. Quando ci siamo riavvicinati, quei sentimenti erano erano ancora estremamente reali per me”.