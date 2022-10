Luca Zingaretti: chi è la moglie, età, altezza, Instagram

Luca Zingaretti torna nei panni del Commissario Montalbano nell’episodio “Il cane di terracotta” in onda su Rai 1 in prima serata. Attore di talento e uomo di successo, Luca Zingaretti è uno dei personaggi televisivi più apprezzati degli ultimi anni. Ma andiamo a conoscere meglio questo attore, scoprendo qualcosa in più sulla moglie, su età e altezza e sul suo profilo Instagram.

Luca Zingaretti è nato a Roma nel 1961 ed ha 61 anni. Ha alle spalle un ricco curriculum come attore di teatro, cinema e tv, anche se è diventato famoso al grande pubblico grazie al suo ruolo di Salvo nella serie tv Il Commissario Montalbano che interpreta dal 1998.

Parallelamente al ruolo di Salvo Montalbano, Zingaretti ha interpretato con successo diversi altri ruoli in tv, molti dei quali di persone realmente esistite come Benito Mussolini in “Il giovane Mussolini” (1993), Giorgio Perlasca in “Un eroe italiano”(2002), Paolo Borsellino in “I 57 giorni” (2012) e Adriano Olivetti in “La forza di un sogno”(2013).

Luca Zingaretti moglie, altezza e profilo Instagram

Non solo attore di talento: Luca Zingaretti è considerato anche un uomo molto affascinante. Alto 165 cm, ha molto successo tra il pubblico femminile.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luca Zingaretti è felicemente sposato con l’attrice Luisa Ranieri.

Classe ’73, Luisa Ranieri ha conquistato il pubblico con la sua sobrietà e le sue qualità da attrice. La sua ventennale carriera è costellata di successi sia cinematografici che televisivi. Lei e Luca Zingaretti stanno insieme da 17 anni. Si sono conosciuti nel 2005 sul set del film tv “Cefalonia”. All’epoca lei aveva 28 anni, lui 42, In una recente apparizione a Verissimo, Luisa Ranieri ha spiegato:

“È stato un incontro importante. Mi sono sentita presa per mano, ha sanato tante ferite. Era la figura paterna che non ho mai avuto. Ma era anche l’amante, il compagno, l’amico e il fidanzato migliore che si potesse avere”.

Luisa e Luca si sono sposati nel 2012, con rito civile, nel castelli di Donnafugata, nel ragusano. I due hanno anche due figlie: Emma, nata nel 2011, e Bianca, avuta nel 2015.

Se volete seguire Luca Zingaretti anche sui social, potete mettere il follow al suo profilo Instagram, dove spesso aggiunge foto, stories e curiosità.