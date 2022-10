Lino Guanciale: età, chi è la moglie, figli e Instagram dell’attore

Lino Guanciale è tra i protagonisti della serie tv ‘Sopravvissuti’, integralmente girata a Genova, in onda in prima serata su Rai 1. Una grande coproduzione internazionale di Rai Fiction, Rodeo Drive, France Télévisions, Cinétévé, ZDFneo, che si è aggiudicata il supporto di Regione Liguria attraverso il bando dedicato all’attrazione delle imprese di produzione audiovisiva.

“La storia di 12 persone, molto diverse tra loro, che partono per una traversata oceanica su una barca a vela, l’Arianna e dopo una tempesta scompaiono dai radar. Un anno dopo viene ritrovato il relitto: tornano in sei, traumatizzati: ma dove si annida la verità?”.

Se stai amando la serie “Sopravvissuti” e vuoi sapere qualcosa di più su Lino Guanciale, che nella serie interpreta il personaggio di Luca Giuliani, lo skipper della nave Arianna, sei nel posto giusto.

Lino Guanciale, età e carriera dell’attore

Classe ’79, Lino Guanciale ha 43 anni ed è nato ad Avezzano. Ha alle spalle una lunga carriera come attore di teatro e negli ultimi anni è divenuto famoso al grande pubblico grazie alle sue interpretazioni in fiction di successo tra cui Che Dio ci Aiuti o Non dirlo al mio capo.

Lino Guanciale si è diplomato al liceo scientifico per poi trasferirsi a Roma e frequentare la Facoltà di Lettere e Filosofia presso La Sapienza. Tuttavia, la sua passione per la recitazione era talmente forte che poco dopo si è iscritto all’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, sempre a Roma, dove si è diplomato nel 2003. Durante i primi anni della sua carriera, inoltre, ha vinto il Premio Gassman.

Chi è la moglie Antonella Liuzzi e come si chiama il figlio

Lino Guanciale è sposato con Antonella Liuzzi. I due si sono conosciuti all’Università Bocconi di Milano quando entrambi erano studenti. Antonella Liuzzi è nata nel 1986 a Noci, in Puglia. E’ la figlia di Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo della Libertà e sindaco di Noci per due mandati.

Cercando in rete, si scopre che la moglie di Lino Guanciale si è laureata alla Bocconi e dal 2013 lavora presso questa stessa Università. Ha lavorato sia come Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition sia Program Coordinator del Master in Corporate Finance. Antonella Liuzzi è anche socia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenblu srl, un’azienda che si occupa di gestione di strutture di alberghiere.

Lei e Lino Guanciale sono sposati in gran segreto nel 2020. La notizia del loro matrimonio è emersa solo nei giorni successivi alla celebrazione. L’attore stesso, alcuni giorni dopo il matrimonio, ha pubblicato sui propri profili Social alcune foto della celebrazione.

I due hanno anche un figlio, Pietro, nato nel 2021.

Il profilo Instagram

Lino Guanciale ha anche un profilo Instragram che aggiorna piuttosto regolarmente. Se vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità dell’attore, ecco il link al suo profilo Instagram.