La figlia di Harry e Meghan Markle è stata ufficialmente aggiunta alla linea di successione reale. Sette settimane dopo la sua nascita Lilibet è l’ottava a poter accedere al trono britannico.

Il sito ufficiale Royal.UK è stato già aggiornato con il nome della secondogenita del principe Harry, Lilibet, che è preceduta dal fratello Archie e dal padre che è attualmente il sesto in linea di successione al trono.

Il primo, in linea di successione, è Carlo Principe del Galles, poi c’è William, Duca di Cambridge, seguito a sua volta dai figli George, Charlotte e Louis.

Lilibet Diana è nata lo scorso venerdì 4 giugno in una clinica di Santa Barbara, in California, non lontano dalla lussuosa residenza di Los Angeles in cui oggi vivono i Sussex.

In un comunicato, i duchi in persona hanno sottolineato la loro “immensa gioia” per questa “benedizione”, ringraziando i tanti che sono stati loro vicini in questi mesi con l’amicizia o con “le preghiere”.

Hanno inoltre tenuto a specificare esplicitamente come la scelta del primo nome di Lilibet – che in casa sarà chiamata Lili, è stato puntualizzato – vuol essere “un omaggio a Sua Maestà la Regina”, 95enne bisnonna della neonata, legato al diminutivo familiare adottato fin dall’infanzia da Elisabetta, che da piccola non riusciva a pronunciare correttamente “Elizabeth”.

Mentre “il middle name è stato scelto per onorare la sua amata nonna scomparsa, la Principessa del Galles” Diana Spencer.

Le parole di Kate Middleton per la nipote Lilibet Diana.

“Non vedo l’ora di vederla, mi auguro presto”. Così la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha risposto a chi le chiedeva un commento sulla nipote Lilibeth Diana, la figlia del principe Harry e Meghan Markle.

A chi le chiedeva se avesse avuto modo di vedere la piccola via FaceTime, Kate ha risposto: “no”.