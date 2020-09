Levante è stata una delle protagoniste del red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

La cantante siciliana, 33 anni, ha indossato un abito firmato Armani, tra i più apprezzati della manifestazione.

Un look raffinato e allo stesso tempo semplice, che ha messo in risalto al meglio la bellezza dell’artista.

Nelle scorse ore Levante ha svelato anche qualche segreto in più sul suo outfit goal, specificando via social che il suo make up era firmato Armani Beauty.

Nello specifico, uno dei cosmetici che ha usato è stato Lip Maestro, rossetto liquido dalla consistenza vellutata e dal finish luminoso.

La cantautrice non specifica la nuance, ma quasi sicuramente potrebbe trattarsi di uno dei colori della collezione Lip Meastro Venezia

La consistenza del rossetto liquido non è appiccicosa e assicura ore di idratazione e di comfort.

I pigmenti concentrati presenti in esso permeano la formula in gel, offrendo una colorazione intensa, seducente e luminosa.



“Con Lip Maestro, volevamo offrire colori vivaci e puri che si adattassero a qualsiasi incarnato”, spiega Linda Cantello, Make Up Artist Giorgio Armani.

“Colori raffinati ed esclusivi, valorizzati da una luminosa formula mat”, specifica Cantello.

Levante protagonista del red carpet a Venezia.

“Venezia, ritrovarti è sempre una immensa gioia”, ha scritto via social la cantante.

“Infinite grazie dell’ospitalità e della grande poesia che la squadra di Armani Beauty e Giorgio Armani hanno saputo donarmi”, ha sottolineato.

“Sono stati giorni intensi e intenso è stato ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi”, ha aggiunto l’artista, continuando:

“Nessuna carezza, nessuna mano che ti accompagna verso la durezza delle vite che cercano di risanarsi (ai confini tra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano) nonostante le guerre civili, le dittature, l’Isis”.

“Soltanto la verità di un documento che si è fatto poesia”.

“Durante i dieci minuti di applausi qualcuno ha gridato “Bravo, finalmente!!!”.

La sfilata di Giorgio Armani in diretta tv.

Il fashion show primavera/estate 2021 di Giorgio Armani, in calendario a Milano Moda Donna, sarà trasmessa per la prima volta in assoluto in televisione, sabato 26 settembre in prima serata su La7.

Ma in contemporanea anche su armani.com, sui canali social del marchio e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana.