Letizia Ortiz regina del riciclo: 5 volte lo stesso abito

Letizia Ortiz regina del riciclo. La sovrana spagnola ha indossato per la quinta volta il suo abito firmato Massimo Dutti in occasione della commemorazione de i 500 anni dalla morte del grammatico spagnolo Antonio de Nebrija. Il vestito, lungo fino alla caviglia, era ideale per una giornata primaverile. Questo capo sembra essere uno dei prediletti della regina, considerando che lo indossa spesso.

Letizia l’ha sfoggiato la prima volta nel 2019, durante una visita di stato in Corea del Sud, poi di nuovo nel gennaio 2020 alla Fiera Internazionale del Turismo FITUR di Madrid. E ancora una volta per un evento della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Chi è Letizia Ortiz.

Nata a Oviedo nel 1972, Letizia Ortiz si è laureata in Scienze dell’Informazione e ha lavorato come giornalista, prima di sposarsi con Felipe nel 2004, all’epoca principe delle Asturie. I due sono i monarchi del Paese iberico dal 2014, anno dell’abdicazione dal trono del padre di Felipe, Juan Carlos I. La coppia reale ha due figlie, Leonor e Sofía.

Ex anchor woman e giornalista d’assalto con tanto di divorzio alle spalle, Letizia è cresciuta in una famiglia progressista e repubblicana, i suoi genitori sono divorziati, suo padre Jesu è giornalista e militante di Izquierda Unida. La madre Paloma, infermiera sindacalista. Sebbene non possa vantare sangue blu, viene dalle Asturie, regione di cui Felipe è principe, e ha una solida reputazione come professionista.

Alla televisione nazionale è arrivata dopo una laurea in scienze della Comunicazione all’Università Complutense di Madrid, con master in giornalismo audiovisivo, e un dottorato ottenuto in Messico, dove ha cominciato a lavorare per il giornale ‘Secolo 21’.

Sembra che il re e la regina si siano incontrati in un appuntamento al buio e da quel momento non si siano più lasciati. La famiglia di lui non avrebbe visto di buon occhio il rapporto tra Letizia e Felipe. Ma questo non è stato un ostacolo per il buon esito della loro relazione.