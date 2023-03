Leonor di Spagna, la futura regina si prepara al servizio militare

L’erede al trono di Spagna, la principessa Leonor, si sta preparando per il servizio militare. La Casa Reale spagnola ha annunciato in un comunicato stampa questa settimana che la figlia di Re Felipe e la Regina Letizia, 17 anni, inizierà i suoi tre anni di addestramento militare. L’inizio del servizio è previsto entro la fine dell’anno. Un addestramento necessario per prepararsi al suo futuro ruolo di capo della corona spagnola.

Leonor, Principessa delle Asturie, è la figlia maggiore delle due figlie del re e della regina. Prima nella linea di successione al trono borbonico, diventerà comandante supremo delle forze armate spagnole quando suo padre si ritirerà o morirà. La formazione della reale inizierà ad agosto dopo che avrà terminato gli studi presso l’UWC Atlantic College in Galles, dove sta studiando per un diploma di maturità internazionale insieme alla principessa Alexia dei Paesi Bassi, 17 anni.

La principessa Leonor parteciperà al suo primo anno di addestramento presso l’Accademia militare dell’esercito a Saragozza, prima di passare a una scuola navale, per poi terminare i suoi studi presso l’Accademia generale dell’aria a Santiago de la Ribera, 280 miglia a sud-est di Madrid.