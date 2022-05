La sfida di 19 giorni per una vita più sostenibile

Ti unisci alla sfida? Scopri come sostituire alcuni prodotti di uso quotidiano, per vivere una vita più sostenibile. Sicuramente avrai già sentito parlare di zero waste. Si tratta di una filosofia di vita che cerca di ridurre il più possibile i rifiuti che generiamo quando facciamo la spesa, quando portiamo il cibo al lavoro, insomma, quando viviamo. ‘Zero waste’ è molto più che usare la borsa in canvas riciclabile quando andiamo a fare la spesa. È uno stile di vita che mira a fare in modo che la nostra impronta sia praticamente insignificante e a vivere senza sprechi.

E anche se potresti pensare che le tue azioni non contino perché sono piccole, in realtà non è così. Se tutti provassero a ccambiare atteggiamento e a vivere una vita più sostenibile, sarebbe più facile proteggere il pianeta.

Condurre una vita più sostenibile è possibile. Ma da dove iniziamo? Per esempio, con una sfida di 19 giorni che ti aiuterà a ridurre gli sprechi e ad essere più consapevole dell’ambiente che ti circonda. Iniziamo!

Idee pratiche per una vita più sostenibile

Borraccia riutilizzabile. Evita di utilizzare le bottiglie di plastica e dai una possibilità a di vetro o di acciaio inossidabile, che durano molto più a lungo e sono ideali per i viaggi. Pensa che il 98,5% dell’acqua del rubinetto in Europa è potabile, approfittane!

Sapone solido. Da qualche anno sono diventati popolari gel e shampoo in formato solido. Il vantaggio? Durano più a lungo di quelli convenzionali e inoltre non usano acqua nella loro preparazione.

Dentifricio. È un altro dei prodotti che consumi quotidianamente e il suo formato in plastica è abbastanza difficile da riciclare. Prova a scommettere su un dentifricio con componenti naturali e con un formato ricaricabile.

Il rasoio Sai che ci sono alternative riutilizzabili? Non sono economici come quelli usa e getta, ma se te ne prendi cura possono durare una vita. L’unica cosa che devi cambiare periodicamente sono le lame interne, ma potrai mantenere la struttura.

Docce più brevi. Il momento della doccia è sacro e tutti si godono questo momento. Ma lo sapevate che l’OMS consiglia che duri al massimo cinque minuti? In questo modo evitiamo di superare i 95 litri di acqua per il consumo medio giornaliero.

Spazzolino. Che ci crediate o no, impiegano dai 500 ai 1000 anni per decomporsi. Incredibile, vero? Bene, è ora di cambiarli e optare per spazzolini da denti in bambù. Sono molto resistenti e sono opzioni compostabili.

Deodorante. Li usiamo quotidianamente, ma quelli in formato aerosol sono più complicati da riciclare, poiché richiedono una tecnologia speciale per separare i loro metalli. Vuoi risparmiare e prenderti cura dell’ambiente? Passa al deodorante in allume di potassio, 100% naturale e capace di durare per anni.

Questi sono alcuni dei cambiamenti che puoi apportare per condurre una vita sostenibile, ma non sono gli unici.

Altri piccoli gesti che aiuteranno il pianeta

Evita i popcorn per microonde e preferisci il mais naturale da preparare in padella.

Opta per borse della spesa riutilizzabili e di stoffa.

Avvolgi i regali con un panno o carta riciclabile.

Evita le cannucce, e al massimo opta per quelle di metallo o bambù.

Conserva il cibo in barattoli o contenitori sostenibili.

Riutilizza il giornale per regali o artigianato.

Separa i rifiuti di cartone, plastica e vetro nei rispettivi contenitori.

Fai un consumo consapevole del cibo.

Come puoi vedere, sono piccoli gesti che puoi compiere perché sono molto semplici. La chiave è cercare di cambiare le abitudini che abbiamo interiorizzato scegliendone altre che sono più sostenibili per te, l’ambiente e, in generale, il pianeta. Hai il coraggio di far parte del cambiamento?