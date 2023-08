A soli 8 anni, la Principessa Charlotte, figlia di Kate e William, è stata definita la bambina più ricca del mondo. Nonostante il suo patrimonio personale sia ufficialmente pari a zero, il suo valore netto stimato è incredibile: ben 3.6 miliardi di sterline. Ma chi sono gli altri fortunati coetanei che condividono questa prestigiosa classifica? Scopriamolo insieme.

La principessa Charlotte è la bambina più ricca del mondo

La piccola Charlotte è al centro dell’attenzione grazie alla stima del valore netto legato alla sua immagine, un valore che la colloca al primo posto tra i bambini più privilegiati del pianeta. Secondo uno studio condotto da Electric Ride on Cars e citato dal Daily Mirror, il suo potenziale legato a prodotti per bambini le ha conferito questo titolo prestigioso. Nonostante un calo del 12% rispetto all’anno precedente a causa della crisi economica, Charlotte resta comunque in cima alla lista.

Mentre i titoli sui tabloid fanno sensazione con la definizione “bambina più ricca del mondo”, è indubbio che Charlotte abbia un appeal commerciale notevole, influenzato dall’eredità di sua nonna Diana e dalla presenza mediatica della madre Kate. Il suo stile e il suo carisma attirano l’attenzione, soprattutto nel mondo della moda per l’infanzia.

Gli altri bambini nella classifica

Al secondo posto troviamo il fratello maggiore di Charlotte, George, con un valore netto stimato di 2.5 miliardi di sterline. Segue Valentina Paloma Pinault, figlia quindicenne dell’attrice Salma Hayek e dell’imprenditore François Henri Pinault, con 1.5 miliardi di sterline. Al quarto posto troviamo Jacques Grimaldi, 8 anni, erede al trono monegasco, con 800 milioni di sterline. La quinta posizione è occupata dalla sedicenne Suri, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, con un valore netto di 653 milioni di sterline.

Anche Blue Ivy Carter, figlia di Beyoncé e Jay-Z, e North West, figlia di Kim Kardashian e Kanye West, rientrano nella lista, occupando rispettivamente il settimo e l’ottavo posto.

In sintesi, la Principessa Charlotte è indubbiamente la bambina più ricca del mondo in termini di potenziale guadagno legato alla sua immagine. Tuttavia, anche altri giovani coetanei di fama e prestigio non sono da meno. Questi bambini d’oro, grazie alle loro famiglie influenti e al loro fascino, sono destinati a lasciare il segno nel mondo dell’immagine e della moda fin dalla tenera età.