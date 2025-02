Kylie Jenner ha rubato la scena ai BAFTA 2025 con un meraviglioso abito couture vintage. L’imprenditrice e icona di stile ha calcato il red carpet londinese indossando un abito couture vintage di John Galliano, risalente alla collezione primavera 1995. Al suo fianco Timothée Chalamet, candidato come Miglior Attore per il suo ruolo nel biopic A Complete Unknown.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet ai BAFTA 2025

I BAFTA 2025, considerati gli Oscar britannici, sono stati l’evento più atteso della stagione cinematografica. Tra i protagonisti della serata, oltre ai grandi nomi del cinema internazionale, anche Kylie Jenner e Timothée Chalamet, che hanno scelto di fare il loro ingresso insieme, attirando immediatamente l’attenzione di fotografi e fan.

La coppia, da mesi sotto i riflettori, continua a smentire le voci secondo cui la loro relazione sarebbe solo una trovata pubblicitaria. Dopo aver festeggiato San Valentino a Berlino in occasione della première di A Perfect Unknown, film per cui Chalamet ha ricevuto una nomination come miglior attore protagonista, i due hanno calcato il red carpet britannico con uno stile coordinato ed elegante.

Timothée Chalamet ha optato per un completo classico nero, raffinato ed essenziale, mentre Kylie Jenner ha stupito tutti con un abito vintage che è già entrato nella storia della moda.

Kylie Jenner e il suo abito couture vintage del 1995

Per la serata, Kylie Jenner ha scelto un pezzo esclusivo della collezione couture 1995 di John Galliano. L’abito, un’opera d’arte sartoriale, incarna tutta la sensualità e l’eleganza dello stile anni ’90, con una silhouette aderente che esalta le forme, una scollatura strutturata e dettagli ton sur ton che ricreano un effetto piumato sul décolleté.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PeopleStyle (@people_style)

Il nero profondo dell’abito ha aggiunto un tocco di drammaticità al look, perfettamente in linea con l’atmosfera glamour della serata. Kylie ha deciso di valorizzare la creazione con un’acconciatura raccolta, make-up essenziale e gioielli minimal, lasciando che il vestito fosse il vero protagonista della sua apparizione.

L’influencer miliardaria ha condiviso alcuni scatti dietro le quinte sui suoi social, confermando l’origine del suo look e sottolineando quanto fosse orgogliosa di indossare un pezzo unico d’archivio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da COMPLEX (@complex)

Il fascino del vintage: perché le star scelgono gli abiti d’archivio

Negli ultimi anni, il mondo della moda ha assistito a un ritorno prepotente degli abiti vintage, specialmente tra le star di Hollywood e le influencer di fama internazionale. Optare per un look d’archivio non è solo una scelta di stile, ma anche una dichiarazione di esclusività e sostenibilità.

Indossare capi vintage permette alle celebrità di distinguersi sul red carpet con pezzi unici e intrisi di storia. Un vestito couture degli anni ’90, come quello di Kylie Jenner, è il risultato di un’artigianalità che oggi è sempre più rara nel mondo della moda contemporanea. Inoltre, scegliere il vintage è anche un segnale di attenzione all’ambiente, riducendo il consumo eccessivo di nuove produzioni.

Tra le star che hanno recentemente puntato su look d’archivio troviamo Zendaya, Bella Hadid e Kim Kardashian, tutte grandi sostenitrici della moda vintage. Kylie Jenner, con la sua apparizione ai BAFTA 2025, si unisce a questa tendenza, consolidando il suo status di icona fashion.