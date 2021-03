Kim Kardashian ha un suo prodotto di riferimento per avere una carnagione dorata anche in inverno.

Una delle formule che più apprezza è Self Tan Express Advanced Bronzing Mousse del brand St. Tropez. Prezzo: 35,99 sul sito Zalando.

Kim ha spiegato in passato: “Amo una buona abbronzatura estiva, ma il sole può essere così dannoso per la tua pelle. Indosso sempre l’SPF per proteggere la mia pelle, ma mi piace anche usare gli autoabbronzanti come alternativa sicura all’abbronzatura all’aperto”.

Kim ha rivelato che spesso opta per un’abbronzatura spray. Ha detto: “Non importa in quale periodo dell’anno io sia, amo sempre una buona abbronzatura spray”.

La formula della mousse consente di determinare personalmente l’intensità del colore, medio dorata o una più profonda e bronzea.

La tecnologia del profumo Aromaguard impedisce l’odore tipico degli autoabbronzanti.

Come utilizzare la mousse amata da Kim Kardashian.

Come si legge nelle istruzioni disponibili sul sito Zalando, prima dell’utilizzo, bisogna esfoliare la pelle. Idratare maggiormente i punti più secchi come gomiti, ginocchia, caviglie e piedi.

Applicare la mousse con movimenti circolari e assicurarsi di aver raggiunto tutti i punti.

A seconda del livello di abbronzatura desiderato, lasciare assorbire per 1, 2 o 3 ore. Una volta trascorso il tempo, lavare il prodotto sotto la doccia. Il colorito finale si svilupperà entro le prossime 8 ore.

Per prolungare l’abbronzatura, idratare giornalmente la pelle, esfoliare regolarmente e ripetere ogni procedura volta che si desidera.

Altri prodotti amati da Kim Kardashian.

Anche Kim Kardashian ha i suoi prodotti di bellezza low cost nel beauty case.

In cima alla lista c’è Cetaphil Daily Facial Cleanser, emulsione detergente contro la pelle secca.

Ideale anche sulla pelle molto sensibile dovuta a rosacea, psoriasi ed eczema.

E’ senza profumo, senza sapone, non schiumogeno e ad elevata tollerabilità.

Il prodotto va applicato sulla pelle, poi massaggiare delicatamente.