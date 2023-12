Kim Kardashian: lusso sfrenato con la Birkin XL da 100mila dollari

Kim Kardashian ha recentemente fatto parlare di sé nelle strade di New York, dove si trovava per impegni lavorativi. L’influencer e imprenditrice ha sfoggiato una monumentale Birkin Hermès, un accessorio che ha attirato l’attenzione di passanti e appassionati di moda. Non solo un accessorio, ma un vero e proprio statement di lusso, con la borsa che vale una vera fortuna.

Mentre si trovava a New York per impegni lavorativi, Kim ha fatto una comparsa strepitosa, attirando l’attenzione di tutti. Per passeggiare per le strade della Grande Mela, ha optato per una Birkin Hermès di dimensioni straordinarie. Si tratta del modello 50 HAC grigio tortora, realizzato in pregiata pelle di coccodrillo, con dettagli in oro. Questo particolare modello, dalla forma gigante, ha un costo impressionante di oltre 100mila dollari. La sua apparizione ha letteralmente paralizzato i pedoni, che hanno assistito al passaggio della celebrità con ammirazione e stupore.

La Birkin Hermès: un investimento da 100mila dollari

Gli esperti di moda concordano sul fatto che l’acquisto di una Birkin rappresenta un investimento, ma questa volta sembra che Kim abbia preso la questione fin troppo alla lettera, optando per una borsa che ha un valore equiparabile a quello di un appartamento di lusso. La sua scelta non solo conferma il suo amore per il lusso sfrenato, ma rafforza anche il suo status di icona di stile che non teme di fare dichiarazioni audaci attraverso gli accessori che sceglie di indossare.

Kim Kardashian, un successo inarrestabile

Kim Kardashian è stata inserita al vertice della classifica Men of the Year 2023 di GQ, confermando il suo status di imprenditrice di grande successo. La sua linea di underwear e shaping, SKIMS, è tra le più vendute al mondo, e la sua recente nomina come testimonial della NBA ha ulteriormente rafforzato la sua immagine imprenditoriale. Non solo un’icona di bellezza, ma anche una mente brillante negli affari.