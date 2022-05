Kim Kardashian ha usato questo spray da 14,90 euro al Met Gala

Kim Kardashian è stata una delle star protagoniste dell’ultimo Met Gala. L’influencer e imprenditrice americana ha indossato l’abito dorato di Marilyn Monroe, sfoggiato per la festa del compleanno di JFK nel 1962. Un outfit che le è costato una dieta ferrea lampo per perdere i chili necessari ad arrivare a un fitting impeccabile. E proprio questa sua scelta è stata criticata da esperti della nutrizione, che hanno messo in guardia da questi regimi alimentari. Anche la chioma ha fatto la sua parte e Kim ha optato per un elegante chignon, realizzato dal suo parrucchiere di fiducia, Chris Appleton. La star ha detto a Vogue di aver trascorso ben 14 ore di fila a schiarirsi i capelli per l’occasione.

L’hair stylist ha utilizzato diversi prodotti della marca Wow, brand di cui è fan anche Jennifer Lopez. Appleton ha usato il Color Wow Color Control Toning + Styling Foam per capelli biondi. Poi ha preparato i capelli usando Color Wow’s Dream Coat Supernatural Spray e successivamente ha cosparso i capelli in Color Wow Pop & Lock Frizz Control Glossing Serum per dargli un po’ di lucentezza in più. Infine Color Wow Extra Mist-ical Shine Spray per fissare il liscio. “Marilyn era la idea, ma volevo che Kim somigliasse a Kim, non somigliasse a Marilyn”, ha detto Appleton, Global Creative Director di Color Wow.

Altri prodotti di bellezza amati da Kim Kardashian.

In cima alla lista degli alleati di bellezza amati da Kim Kardashian c’è Cetaphil Daily Facial Cleanser, emulsione detergente contro la pelle secca. Quando Kim vuole un tocco di abbronzatura sulla sua pelle usa Self Tan Express Advanced Bronzing Mousse del brand St. Tropez. C’è un prodotto in particolare che aiutato molto la pelle di Kim, ovvero 111SKIN 3 Phase Anti Blemish Booster. C’è poi questa crema contorno occhi Neutrogena, da cui Kim non si separa mai.