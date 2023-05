Kate Middleton rifiuta di firmare un autografo, ma c’è una buona ragione. La principessa del Galles, 41 anni, si è astenuta dallo scrivere a penna il suo nome mentre trascorreva del tempo con i bambini delle scuole durante una visita a sorpresa al Chelsea Flower Show di Londra lo scorso lunedì. Kate si è unita a 100 bambini di 10 diverse scuole elementari per l’inaugurale Children’s Picnic e ha partecipato a diversi spettacoli con gli studenti.

Nel giardino della Royal Entomological Society, la moglie di William è stata insieme agli alunni della St. Mary’s Church of England Primary School di Islington e della Glenbrook Primary School di Brixton per identificare insetti e coleotteri. I bambini hanno chiesto alla principessa di firmare i loro disegni. “Non posso scrivere il mio nome“, è stata sentita dire, “ma posso disegnare”.

La Principessa del Galles ha disegnato un fiore per una bambina di 7 anni di nome Ruby, un albero per un’altra bambina e uno stagno circondato da piante per un altro. Quando le è stato chiesto di nuovo perché non poteva firmare, Kate ha spiegato: “Non sono autorizzata a scrivere la mia firma, è solo una di quelle regole“.

No agli autografi per il rischio contraffazione della firma

Secondo il Daily Express, i membri della famiglia reale evitano di firmare autografi a causa del rischio di contraffazione. Nessuna scortesia dunque, solo una regola da rispettare per i reali. Tuttavia, questo protocollo non impedisce loro di connettersi con i sostenitori durante le uscite ufficiali, come stanno facendo ultimamente Kate e William.

La principessa ha esaltato le virtù del trascorrere del tempo all’aria aperta. “È così buono per i nostri corpi e le nostre menti”, ha detto ai bambini. Unendosi a un altro gruppo della Alec Reed Primary School di Northolt per discutere di fiori e piante, la nuora di Re Carlo III ha svelato ai bambini: “Molti dei nomi sono in latino e non riesco mai a ricordarli”.

Durante il collegamento con i bambini della St. George’s Church of England Primary School di Camberwell, alcuni dei giovani le hanno chiesto quale fosse il suo colore preferito (il verde) e cosa si provasse a essere un membro della famiglia reale.

“Devi lavorare sodo, ma sai che la cosa migliore è incontrare bambini come te”, ha spiegato Kate Middleton. Incalzata su ciò che fa la famiglia reale, ha detto: “Aiuta a sostenere tutte le diverse persone nel paese e si prende cura di tutti”. Fonte: People.