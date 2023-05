Kate Middleton è nervosa per l’incoronazione di Carlo. Durante una visita al Dog & Duck Pub di Soho la coppia reale ha chiacchierato con la folla, svelando qualche retroscena della cerimonia. Una testimone ha riferito a People che la principessa ha detto di essere nervosa per l’evento del 6 maggio, ma che i bambini, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, non lo sono affatto.

“Ho chiesto se i bambini fossero entusiasti dell’incoronazione e lei ha detto: ‘Sono molto eccitati. Hanno fatto le prove ieri, quindi sanno cosa li aspetta'”, ha riferito la testimone. “Ha detto che lei è più nervosa dei bambini. Era un sogno. È fantastica”, ha aggiunto.

Il principe e la principessa del Galles hanno portato George, Charlotte, 8 anni, e Louis, 5, a una prova all’Abbazia di Westminster lo scorso mercoledì, mentre il conto alla rovescia per sabato continua. “L’ho vista avvicinarsi con il cappotto rosso e ho pensato fosse un po’ come per la regina che indossava colori vivaci in modo che le persone potessero individuarla e ho quasi pianto”.

La donna ha spiegato a People che ha detto alla principessa Kate Middleton di essere arrivata per la cerimonia da Seattle e la reale ha risposto: “Le persone hanno fatto molta strada”. “Era così gentile. Il fatto che siano a Londra a fare una passeggiata è un sogno che si avvera”, dice. “Adoro il fatto che siano venuti in un pub”.

Ad assistere alla cerimonia, trasmessa per la prima volta in diretta tv, sono attesi milioni di sudditi e curiosi, malgrado qualche segnale di disaffezione da settori della società del Regno verso la corona in questa fase di transizione e i lampi sinistri che saettano dal mondo: con ali di folla per le strade e 2000 ospiti d’onore – fra dignitari stranieri e britannici – invitati tra le navate dell’abbazia nell’ambito di un parterre che comprende per l’Italia il presidente Sergio Mattarella.