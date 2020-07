Kate Middleton avrebbe inviato dei fiori alla cognata Meghan Markle in segno di pace per cercare di migliorare il loro rapporto.

La rivelazione arriva da Katie Nicholl per Vanity Fair e svela come la duchessa di Cambridge abbia fatto questo gesto “a un certo punto” per “rettificare la situazione” di maretta tra le due.

La risposta della duchessa del Sussex non sarebbe stata delle migliori, considerando che l’attrice avrebbe detto a Kate che i fiori non erano abbastanza.

Il rapporto burrascoso tra Kate e Meghan.

Alla base degli attrici tra le due donne ci sarebbe l’atteggiamento poco caloroso della moglie di William.

Kate Middleton non si sarebbe mai mostrata troppo alleata della nuova arrivata in casa Windsor, mantenendo le distanze.

Dettagli di questo rapporto infelice emergono anche dalla nuova biografia reale “Finding Freedom” a firma di Omid Scobie e Carolyn Durant.

I Sussexes non sono stati intervistati per la stesura del volume ma neanche stanno smentendo i primi resoconti che emergono.

Le duchesse avrebbero fatto fatica a mantenere un rapporto a distanza non avendo tra l’altro “nulla in comune oltre al fatto di vivere a Kensington Palace”.

Altri motivi di attrito tra Kate Middleton e Meghan Markle.

Finding Freedom spiega che Harry e Meghan avrebbero anche invitato i Cambridges nella loro casa di campagna nel Cotswold, vicino a Soho Farmhouse.

Ma i Cambridge non sarebbero mai andati a fare loro visita nella dimora.

Meghan si sarebbe sentita ferita e arrabbiata per come le due donne venivano descritte dalla stampa britannica.

L’ex attrice ha realizzato una sorta di fallimento dell’ufficio stampa di palazzo nel non correggere i pettegolezzi.

Il libro parla anche di un episodio in particolare, quando nel 2017 Kate andò da sola con la sua Range Rover a fare shopping.

Sebbene Meghan stesse andando nella stessa identica direzione, la moglie di William avrebbe proseguito per la sua strada.