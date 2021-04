Kate Middleton è diventata in questi ultimi anni un’icona di grazia ed eleganza, anche grazie ai numerosi outfit sfoggiati nelle occasioni ufficiali, così come in quelle meno formali.

Si è parlato più volte della straordinaria capacità della Duchessa di Cambridge di muovere l’economia del settore fashion, semplicemente indossando un capo, che nel giro di qualche ora finisce regolarmente sold out.

Nella maggior parte dei casi gli abiti di Kate hanno prezzi non propriamente accessibili, sebbene ogni tanto qualche eccezione low cost esista.

Per la sua visita ufficiale in Canada nel 2011, Kate ha indossato una giacca in tweed Chanel rosa squadrata. Decisamente non “affordable” per la moltitudine.

Ma c’è una bella notizia perché il brand Mango propone una giacca molto simile a quella della duchessa. Costa 69,90 euro ed è disponibile in tre diverse varianti di colore.

Il capo è in tessuto tweed e misto cotone. Modello diritto, maniche lunghe con quattro tasche a falda sul lato anteriore. Ha una fodera interna e fa parte della Collezione Committed.

Come si legge sul sito del marchio spagnolo: “I capi etichettati come Committed sono prodotti realizzati con fibre e/o processi di produzione sostenibile, riducendo così l’impatto ambientale”.

L’obiettivo del brand è sostenere lavorazioni più rispettose dell’ambiente, aumentando il numero di capi sostenibili all’interno della propria collezione.

Kate Middleton, icona di stile anche virtualmente.

Durante i collegamenti on line Kate non è mai venuta meno alla sua eleganza e solo raramente si è mostrata in tenuta sportiva, per esempio quando faceva sport al parco.

In un collegamento la moglie di William ha sfoggiato un abito che resta tra i suoi best look nel 2020.

Parliamo del vestito rosso a fiori da 550 sterline di Beulah London, indossato per un video a sostegno di Heads Together, durante la settimana della consapevolezza della salute mentale.

L’abito è andato sold out in pochissimo tempo, ma se proprio volete averlo sappiate che è possibile mettersi in lista. Tuttavia, la wait list è limitata!