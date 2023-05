Kate Middleton mette in guardia dagli effetti dei social media sulla salute mentale. La principessa del Galles ha fatto visita al Centro Anna Freud, dove si è confrontata con i giovani cercando di capire quali siano le loro ansie. Il tema è molto caro a Kate, considerando che suo fratello ha sofferto di depressione. Una battaglia che James Middleton ha condiviso anche con i suoi follower, sensibilizzandoli sulla questione. Impeccabile il look della moglie di William anche in questa occasione. Un vestito verde stile anni ’30 del brand Suzannah, abbinato a tacchi bicolor firmati Alessandra Rich e un paio di orecchini Accessorize.

La principessa ha preso parte ad attività interattive che esplorano come affrontare i propri sentimenti ansiosi. Kate ha detto che le emozioni non dovrebbero essere “troppo medicalizzate”, in particolare tra i giovani che tendono ad “attaccarsi a etichette di qualsiasi tipo”. Ha aggiunto: “Nell’era degli uomini delle caverne i nostri mondi erano piuttosto piccoli, quindi siamo stati in grado di affrontare quella risposta di lotta o fuga…”. La futura regina del Regno Unito ha suggerito che la società moderna e l’effetto dei social media hanno avuto un effetto notevole sulla salute mentale e sul benessere.

Kate invita i bambini a investire sul benessere mentale

Kate ha spiegato che i bambini dovrebbero essere incoraggiati ad apprendere delle abilità a supporto del benessere della salute mentale, che li aiuterebbero non solo a scuola, ma in tutti gli aspetti della loro vita. La principessa ha chiesto ai bambini: “Pensate che molti giovani abbiano le capacità che avete voi? Quanti adulti conoscete che hanno queste capacità?”. Parlando del suo lavoro sulla salute mentale, ha aggiunto: “Più impari, più leggi, più interessante è il punto di vista che ottieni…è bello tenersi aggiornati”.