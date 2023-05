Kate Middleton conferma il suo impegno a favore dei giovani più vulnerabili. La principessa del Galles afferma di voler contribuire a garantire un “futuro a lungo termine” al Foundling Museum, che si occupa dei problemi della prima infanzia. Giovedì scorso è stata in visita al museo di Londra.

L’obiettivo è garantire la custodia della Foundling Hospital Collection per i prossimi 999 anni e servono circa 1,2 milioni di dollari. La principessa, patrona del centro, ha dichiarato che il Foundling Museum ha fornito “programmi creativi pionieristici e supporto che cambia la vita a famiglie e giovani per oltre vent’anni”.

“Il loro lavoro rivoluzionario per supportare ogni giovane con esperienza di cura per cambiare radicalmente la direzione futura della loro vita è qualcosa che significa il mondo per me. È importante sottolineare che dimostra che non è mai troppo tardi per fare la differenza e che, fornendo il giusto supporto, possiamo consentire a coloro che hanno affrontato difficoltà reali di superare le proprie sfide e raggiungere i propri obiettivi “, ha affermato Kate.

L’importanza del museo per i giovani più vulnerabili

“Il lavoro del Museo apre le porte a nuove opportunità per bambini e giovani vulnerabili, mettendoli in contatto con artisti e sviluppando abilità che possono portare nella loro vita adulta. Aiutandoli a intraprendere questo viaggio, possiamo creare un cambiamento positivo e duraturo a beneficio della nostra società nel suo insieme”, ha aggiunto la moglie di William.

“Proprio come il Museo ha aiutato così tante persone, spero che possiamo unirci per fare il possibile per aiutare a proteggere il futuro a lungo termine di questa meravigliosa organizzazione. Sono grata a tutti coloro che hanno già mostrato il loro sostegno al Foundling Museum e desidero sinceramente che il suo lavoro vitale possa continuare per i decenni a venire”, ha concluso Kate Middleton.

Larissa Joy OBE, presidente dell’organizzazione, ha affermato in una dichiarazione che la raccolta fondi garantirà il futuro a lungo termine del Foundling Museum. “L’appello è urgente e critico. Aiutando, puoi garantire che il Museo e la straordinaria storia che racconta saranno con noi per le generazioni a venire e che il Museo possa continuare il suo lavoro vitale per migliorare la vita di bambini, giovani e famiglie attraverso le arti “, ha detto Joy. Fonte: People.