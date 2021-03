Lo scorso giugno Kate Middleton è stata fotografata mentre faceva visita a un ospedale pediatrico vicino a Norwich, nella contea del Norfolk.

In quell’occasione la duchessa di Cambridge ha indossato un abito a fiori firmato Faithfull The Brand, tra quelli estivi più apprezzati dalle fashion addicted.

Come accade sempre con i capi sfoggiati dalla moglie di William, il vestito è andato a ruba, registrando un + 390% di click sul sito del brand.

L’abito di Faithfull The Brand, modello ‘Marie Louise‘, costava originariamente £ 190 ed era disponibile da Selfridges, Net-A-Porter e Revolve. Come potete immaginare al momento è introvabile.

Non disperate però perché il marchio svedese & Other Stories ha messo in vendita un vestito che ricorda molto quello della duchessa.

Parliamo del Floral Print Maxi Dress da 99 euro, disponibile in diverse fantasie. Quello che ricorda il modello di Kate è Pink Florals.

Il vestito è così descritto sul sito: “Abito lungo in misto cotone dalla linea ad A con profondo scollo a V e lunghi spacchi sul davanti che creano una silhouette fluttuante”.

Kate Middleton e le altre reali, sono loro le vere influencer.

Nella prima edizione del Royal Fashion Report 2020, pubblicato da Lyst, si rivela il potere delle famiglie reali in materia di moda.

“La pandemia ha accelerato il cambiamento nella strategia di comunicazione delle famiglie reali con l’utilizzo di nuove tecnologie e un’immagine sempre più vicina alla gente”, ha detto Brenda Otero, Project Leader Lyst Royal Report, specificando:

“I reali cercano di connettersi attivamente con il pubblico, senza intermediari, creando il loro brand e la loro community simile agli influencer”.

“Se ci concentriamo sulle loro scelte di moda, i dati di Lyst mostrano che hanno un impatto immediato nelle ricerche e negli acquisti online allo stesso modo delle celebrity”.