Kate e Meghan, come si mantengono in forma in quarantena

Kate e Meghan amano tenersi in forma in modo diverso e in tempi di quarantena siamo certe che non rinuncino all’allenamento, così come hanno sempre fatto.

Le due duchesse hanno però notoriamente un approccio diverso allo sport. La duchessa di Cambridge ama le attività più atletiche, la duchessa del Sussex è una paladina delle discipline più “dolci”.

In un’intervista con Bazaar.com, Roberta Fiorito, cohost del podcast Royally Obsessed, ha affermato che la competizione è ciò che motiva Kate, mentre Meghan è più interessata al benessere e alla connessione tra il corpo e la mente.

Come si allena Kate Middleton.

“Sappiamo che Kate è molto da competizione”, dice Fiorito. “Ha parlato di quanto ami la vita all’aria aperta e ogni volta che c’è un evento sportivo a cui lei e William possono partecipare, sono super competitivi”.

Secondo The Daily Mail, Kate approfitta anche della piscina e dei campi da tennis di Anmer Hall per allenarsi durante la quarantena.

Corsa, sci, ciclismo e canottaggio sono le sue attività predilette. Sembra inoltre che la duchessa sia in grado di mantenere una posizione da plank fino a 45 secondi, oppure ripeterla per 10 volte.

Come si allena Meghan Markle.

Fin dal suo arrivo nel Regno Unito c’è un’attività di cui l’ex attrice si è mostrata paladina: lo yoga. Questo non stupisce, considerando che sua madre Doria lo insegna a Los Angeles.

“La forma fisica di Meghan Markle ha decisamente una priorità; è molto concentrata sulla salute”, ha detto il suo allenatore di Toronto, Craig McNamee, a Women’s Health.

Meghan ha praticato yoga anche in gravidanza, con il supporto del marito, il principe Harry.

Un amico della coppia ha rivelato: “Harry ha supportato molto Meghan e ha lavorato con lei per il suo yoga durante la gravidanza”.

Durante il tour in Australia della coppia reale, Meghan ha raccontato ai fan reali di come si affida allo yoga per aumentare i suoi livelli di energia.